OGYÉI: biztonságos az orosz vakcina

A brit orvosi szaklap, a Lancet által is biztonságosnak és mintegy 92 százalékos hatékonyságúnak tartott, az új típusú koronavírus ellen kifejlesztett oltóanyaggal kapcsolatban a magyar hatóságok a szer biztonságosságát, hatékonyságát és minőségét vizsgálták. Mellékhatásai kezelhetők, nem okoznak nagyobb problémát. A brit orvosi szaklapban publikált eredmények pedig azt igazolják, hogy a vakcinában meg lehet bízni - jelentette ki a szakember. Szerbiában egyébként már használják az oltóanyagot és jók a tapasztalataik, kevés mellékhatást tapasztaltak - mondta.

Tóth Elek megkapja a Pfizer-BioNtech-féle védőoltás első adagját a Debreceni Egyetem Klinikai Központjában kialakított oltóponton. Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

60 év felett is hatékony

Koronavírus: orosz vakcinával kezdik oltani az időseket - részletek itt.

A főigazgató hangsúlyozta, hogy a Szputnyik V vakcina ugyanolyan hatékonyságú, mint a nyugati koronavírus-vakcinák. Az oltóanyag 60 év felett is biztonságos, és ebben a korosztályban is 92 százalékos hatékonyságot mutatott. 85 éves volt a legidősebb, akit oltottak vele - ismertette Szentiványi Mátyás. Mint mondta, minden vakcináról csak rövidtávú ismeretek állnak rendelkezésre, de az bizonyos, hogy kialakít egy immunitást, és jó okunk van bízni abban is, hogy a vírus továbbadását is megakadályozza. A szakember emellett úgy véli, hogy a vakcina által kifejtett immunválasz nagyobb biztonságot nyújt, mint az, ha valaki átesik a fertőzésen.

Hasonló hatásfokúak a vakcinák

Közben Rusvai Miklós víruskutató úgy nyilatkozott a koronavírus elleni vakcinákkal kapcsolatban, hogy mindegyik hasonló hatásfokú. Az oxfordi AstraZeneca termékénél ártalmatlan vírusba építették be a koronavírus tüskefehérje-kódoló génjét, amelynek hatására az emberi szervezet olyan ellenanyagot tud termelni, amely jó eséllyel megvéd a súlyos megbetegedéstől - fejtette ki. Mint mondta, százszázalékos védelmet ez az oltás sem ad, hiszen mindig vannak olyanok, akiknél valamiért nem termelődik ellenanyag, és nem alakul ki a védettség, de a 90 százalékot meghaladó hatékonyság már nagyon jónak számít - tette hozzá.

A COVID-19 ellen védelmet nyújtó vakcina hatására a vérben termelődő ellenanyag elsősorban a létfontosságú belső szerveket, például a tüdőt, a szívet és a központi idegrendszert óvja meg, így fennmarad a szervezet működőképessége - magyarázta a víruskutató. Hozzátette ugyanakkor, hogy a nyálkahártyában az oltás hatására kialakuló védelem gyengébb, a felső légutakban ugyanis vírusrészecskék képződnek, amelyek ürülnek a szervezetből. A fertőződést tehát nem akadályozza meg az oltás, de elkerülhető a súlyos megbetegedés, és nagyságrendekkel kevesebb vírus jut ki a szervezetből a környezetbe, így jóval kisebb a járvány terjedésének veszélye is, erősödik a nyájimmunitás - mutatott rá Rusvai Miklós.

