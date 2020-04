"Még nagyon sok rés van a világ védelmi rendszerében, és nincs olyan ország, ahol minden a helyén lenne" - emelte ki a főigazgató. Mint mondta, a kijárást korlátozó intézkedéseknek köszönhetően Nyugat-Európában már elérte a csúcsát a koronavírus-járvány, egyes országokban pedig már stabilizálódik, illetve lassul, azonban bármikor újból belobbanhat.

Hosszú még az út

Az országok felének nincs terve a koronavírus-fertőzések megakadályozására, illetve megfelelő higiéniai előírásokra és tájékoztató kampányokra. "Nem kérdés, hosszú út van még előttünk. A vírus még sokáig velünk lesz"- hangsúlyozta Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz.

A koronavírus-járvány teljesen felforgatta az életünket. Fotó: Getty Images

A fokozatosság a kulcs

Nem szabad túl korán engedélyezni a koronavírus-járvány miatt korábban betiltott külföldi utazásokat - figyelmeztetett Michael Ryan, a WHO vészhelyzeti igazgatója. Mint mondta, világszerte igen óvatos kockázatkezelésre lesz szükség. Afrikában még csak a járvány elején vannak, Szomáliában az elmúlt héten közel 300-szorosára nőtt az igazolt fertőzések száma - fűzte hozzá.

Még vizsgálják az eredetét

A WHO vészhelyzeti igazgatója azt is kiemelte, hogy meg kell ismerni az új típusú koronavírus állati eredetét. Ha a kórokozó egyszer áthágta az állatok és az emberek közti határt, megteheti még egyszer - figyelmeztetett. Mint mondta, a WHO kész együttműködni az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezetével (FAO) és az Állategészségügyi Világszervezettel (OIE), hogy vizsgálatot folytassanak az állati eredetről, és felajánlotta a segítségét a kínai kormánynak is.

A tavaly év vége óta terjedő új típusú koronavírus egyébként már több mint 2,63 millió embert fertőzött meg és csaknem 184 ezer életet követelt világszerte.

"Bizalomra és összefogásra van szükség a járvány megállításához" - a részleteket olvassa el társportálunk, az nlc.hu cikkében!