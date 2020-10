Nem old meg minden problémát a gyors PCR-teszt

A magyarországi koronavírus-tesztelés alakulása már régóta vita tárgya - írja a hvg.hu a témával foglalkozó átfogó cikkében. Sok szakértő szerint jóval többet kellene tesztelni (és erre valamilyen szinten még lehetőség is lenne), mások arra hívják fel a figyelmet, hogy az új teszteken belül talált pozitív eredmények száma messze felülmúlja az Egészségügyi Világszervezet (WHO) ötszázalékos ajánlását - a WHO szerint ugyanis a járványt akkor lehet kordában tartani, ha öt százalék alatt van a pozitív esetek aránya.

Gyorstesztekre állna át az ország

Így működik a PCR-teszt - korábbi cikkünkből megismerheti a legfontosabb információkat.

A tesztelési problémákkal a kormány is tisztában van. Müller Cecília országos tisztifőorvos az operatív törzs hétfői sajtótájékoztatóján azt mondta, a járvány terjedése miatt lassabb a tesztelés, a múlt héten pedig nemcsak két újabb labort jelöltek ki, hanem egy működési engedélyezési eljárásról is beszélt, amivel jelentősen növelni fogják a PCR-tesztek mennyiségét. Mindemellett Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a múlt heti Kormányinfón elismerte, hogy egész Európához hasonlóan Magyarország is próbál átállni a gyorstesztekre.

Problémák vannak a teszteléssel itthon. A kép illusztráció, forrás: Getty Images

Hogy konkrétan milyen gyorstesztekről van szó, azt egyelőre nem tudni. Mindenesetre Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem (SE) rektora pár nappal ezelőtt már beszélt egy új PCR-tesztről, amelyet itthon fejlesztettek ki, és amely az eddigi PCR-tesztekkel ellentétben egy lépésben méri az új típusú koronavírus örökítőanyagát, és mindössze két óra alatt eredményt hoz. A rektor véleménye szerint azonnal a mindennapok részévé válhat, mivel a fejlesztő cég már rendelkezik terjesztési engedéllyel. Az SE pedig készen áll arra, hogy egy-két héten belül ezeket az új PCR-teszteket is használja a koronavírus-fertőzés diagnosztizálására.

Gyorsabb teszt = több teszt?

Kérdés, hogy a gyorsabb PCR-teszt egyenlő-e a több PCR-teszttel. Széll András, a MikroMikoMed laboratórium vezetője úgy véli, a gyorsabb tesztekkel még nem leszünk képesek napi szinten több tíz- vagy százezer tesztet elvégezni, hiszen ahhoz nemcsak gépek és laboratórium, hanem szakember is kell. A tesztelés ugyanis nem egyesével zajlik, az ezt végrehajtó gépekbe jellemzően közel száz mintát tesznek be egyszerre - az idő jelentős részét az teszi ki, amíg ezek összegyűlnek. Az emberi erővel történő mintavétel pedig mindenképp megkövetel páciensenként 1-2 percet.

Falus András immunológus viszont ígéretesnek tartja a magyar fejlesztésű PCR-tesztet, mivel meglátása szerint az eljárás nemcsak gyorsabb, hanem várhatóan olcsóbb is lesz a jelenlegi teszteknél. A szakember ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy a jelenlegi magyar tesztelési gyakorlat alkalmatlan arra, hogy a gócokat felkutassák, és nyomon kísérjék a járvány alakulását, mert nem vesznek elég mintát.

Az immunológus leszögezte, ingyenesé kellene tenni a teszteket, de természetesen nem kellene mindig mindenkit leszűrni. A kapacitás növelése is fontos lenne, mert így rendszeresen szűrhetnék a fokozott kockázati csoportba tartozókat, például az egészségügyi dolgozókat, a pedagógusokat, a kereskedelmi dolgozókat, a pénztárosokat, akik sok más emberrel érintkeznek.

Falus András arról is beszélt, a tesztek validálásának egységesítése ugyancsak pontosabbá és hatékonyabbá tehetné a tesztelést. Mint azt a szakember hangsúlyozta, miután a PCR-tesztekkel a vírus örökítőanyagának jelenlétét és mennyiségét lehet mérni, előzőleg be kell állítani azt, hogy milyen, a mintákból kimutatott értékhatárok között számít pozitívnak és negatívnak a végeredmény. Jelenleg azonban sokféle módon állítják be ezt a különféle laborokban, amit az immunológus nem tart optimálisnak.

