Nem kell pánikolva élelmiszert felhalmozni

A tavaly december végén, a kínai Vuhan városából kiindult koronavírus-járvány csak februárra érte el igazán Európát. Sokáig úgy tűnt, hogy afertőzésnagyrészt a szárazföldi Kínát érinti majd, ám az elmúlt egy hétben már az európai kontinensen is tömegével jelentik a megbetegedéseket. Olaszországban például Lombardia és Veneto tartományokban karantént is elrendeltek. Valószínűleg ennek hatására kezdtek el egyre többen Magyarországon is felkészülni arra, hogyan tudnák gond nélkül ellátni magukat egy esetleges vesztegzár idején.

A médiában, közösségi oldalakon az elmúlt napokban több tudósítást is lehetett látni arról, hogy megrohamozták a nagyobb boltokat, a tartós élelmiszerek helyén pedig gyakran üres polcokat mutattak. Ez a hónap végén általában szokatlan jelenség, hiszen ilyenkor mindig megcsappan a forgalom. Szakértők szerint ezek a gyorsan terjedő felvételek csak még nagyobb pánikot gerjesztenek, holott egyáltalán nem szükséges félni és hatalmas készleteket felhalmozni. Mint azt korábban megírtuk, az Országos Kereskedelmi Szövetség ezzel kapcsolatban egy közleményt is kiadott. Most pedig Vámos György főtitkár személyesen is nyilatkozott a témában, hogy eloszlassa a tévhiteket és pánikot.

Az üzletekben kapható termékek 75-80 százaléka hazai eredetű, a pótlás megoldható. Fotó: Getty Images

A koronavírus-járvány nem okoz itthon áruhiányt

"Az áruházakban készült fotókon is látszik, hogy más-más termékek fogytak el, de ilyennel bármikor találkozunk. Ha elfogy valami, pláne ha kapkodva vásárolják fel az emberek, akkor pótolják, ez most is folyamatban van" - mondta a hvg.hu-nak. Kijelentette, hogy a hazai beszállítói kapacitás az átlagosnál jóval nagyobb forgalmat is ki tud szolgálni.

Mint mondta, aggodalomra már csak azért sincs ok, mert az üzletekben kapható termékek 75-80 százaléka hazai eredetű. Véleménye szerint a kereskedők a saját raktáraikból, továbbá a kiterjedt gyártói kapcsolatok és a beszállítóik révén is fennakadás nélkül pótolni tudják a megcsappant készleteket.