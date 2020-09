Nagy a nyomás a háziorvosokon

Szerző: HáziPatika Létrehozva: 2020. szeptember 23. 14:55 Módosítva: 2020. szeptember 23. 16:38

Békássy Szabolcs, a Háziorvosok Online Szervezetének alapítója szerint, akár napi 60-70 hívás is befuthat egy háziorvoshoz rendelési időben, melyek közül több esetben kell orvosszakmai döntést hoznia pusztán a távkonzultációra támaszkodva. A szakember arról is beszélt, mekkor nyomást helyez a háziorvosokra, hogy immár a karanténról is saját hatáskörben dönthetnek.

h i r d e t é s