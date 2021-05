Müller Cecília: túl vagyunk a harmadik hullám nehezén

Nem indult éppen zökkenőmentesen a védettségi applikáció bevezetése. Részletek itt.

Dr. Müller Cecília a legfrissebb hazai járványügyi adatokat ismertetve úgy foglalt állást, "bizonyosan kijelenthetjük, hogy túl vagyunk a járvány harmadik hullámának nehezén". Az országos tisztifőorvos kiemelte, hogy a vírus hazai megjelenése óta a fertőzésből kigyógyultak kumulatív száma immár mintegy négyszerese az aktív fertőzöttek - egyébként folyamatosan csökkenő - számának. A járvány enyhülésének bizonyítékaként említette továbbá, hogy míg korábban előfordult, hogy egyidejűleg 12 ezer COVID-19-beteget kezeltek a kórházakban, illetve az 1500 főt is meghaladta a lélegeztetőgépre kötött betegek száma, addig ma már csupán 2612-en szorulnak kórházi ellátásra, illetve 338-an vannak lélegeztetőgépen.

Országszerte 101 kórházi oltóponton oltják COVID-19 ellen a 16-18 évesek. Fotó: MTI/Vasvári Tamás

A szennyvízben mért koronavírus-örökítőanyag mennyiségére vonatkozó adatokról elmondta, hogy csupán két város, így Szekszárd és Pécs esetében tapasztalható minimális emelkedés. Drasztikusan csökkentek ugyanakkor az értékek olyan nagyvárosokban, mint Debrecen, Eger, Győr, Kaposvár vagy Veszprém, és csekélyebb mértékben, de Budapesten is csökkenő tendencia látható e téren. "Ez egy jó mutatója annak, hogy körülbelül egy hét múlva milyen fertőzöttségi adatokat fogunk majd látni" - szögezte le az országos tisztifőorvos.

Hangsúlyozta, hogy bár a harmadik járványhullám eredményezte a legtöbb megbetegedést, de egyben ez hozta magával a legtöbb lehetőséget is a védőoltások megjelenésével. Dr. Müller Cecília "korlátok nélkülinek" nevezte a vakcináció elérhetőségét, hozzátéve, hogy ma már bárki számára adott a lehetőség az oltás felvételére, akinél ezt egészségi állapota lehetővé teszi, beleértve a 16-18 éves fiatalokat és a várandós kismamákat is.

Bárki foglalhat időpontot oltásra

Az oltásokkal kapcsolatban György István, a Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkára, az Országos Oltási Munkacsoport vezetője a sajtójátékoztatón elmondta, hogy a ma reggeli órákban átlépte a 4,5 milliót a beoltottak száma Magyarországon. Ez azt jelenti, hogy a hazai lakosság 46 százaléka már legalább az első oltást megkapta COVID-19 ellen. Felhívta továbbá a figyelmet, hogy bárki kaphat oltást akár napokon belül immár életkortól és munkakörtől függetlenül. Az oltásra legrégebben regisztráltak közül 144 ezer embert értesítettek ki SMS-ben, akik Pfizer-vakcinára foglalhatnak online időpontot. Amennyiben maradnak szabad időpontok, további regisztráltak is kaphatnak még értesítő üzenetet az elkövetkező napokban.

György István elmondta, mindenki számára elérhető az online időpontfoglalóban az orosz Szputynik V, a kínai Sinopharm- és az AstraZeneca-vakcina. A héten érkezett közel 65 ezer Moderna-vakcina is az országba: ennek többségét második körös oltásra fordítják, de országszerte háromezer háziorvos is kap egy-egy ampullát, ami 30 ezer oltásra elegendő. Ezt az életkoruk vagy egészségügyi állapotuk miatt veszélyeztetett csoportba tartozók, illetve a várandós nők számára ajánlják fel. A jövő héten pedig 50 ezer adag Janssen-vakcinát is kiszállítanak a háziorvosoknak. A Janssen-vakcina a többi oltóanyaggal ellentétben egyetlen oltással is kellő védelmet nyújt.

Újraindultak a népegészségügyi szűrővizsgálatok

Dr. Müller Cecília a sajtótájékoztatón részletesen beszámolt arról is, hogy a járványügyi helyzet kedvező alakulásának köszönhetően újraindulhattak a kórházakban az elektív ellátások, illetve folytatódhatnak a népegészségügyi szűrővizsgálatok. Utóbbiakra külön behívót küldenek az érintettek számára, de előre fogják venni azokat a sorban, akik szűrése a leállás időszakára esett volna. A háromévente esedékes emlőrákszűrésre például 60 ezer meghívót küldtek ki a napokban, és a következő hetekben további 250 ezret kézbesítenek majd, igazodva a pandémia előtt alkalmazott szűrési rendhez. Kitért rá, a vastagbélrákszűrő program kezdete óta 750 ezer meghívót juttattak el az 50-70 éves korosztály tagjai számára, de csupán 260 ezren jelentkeztek háziorvosuknál. Az országos tisztifőorvos éppen ezért minden érintettet nyomatékosan arra kért, hogy saját egészsége érdekében vegye fel a kapcsolatot háziorvosával, ha meghívót kap a szűrővizsgálatra.