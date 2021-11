Mostanában hosszabb ideig beteg a gyerek? Ez az oka

Az idei őszi-téli szezon más, mint az eddigiek. Sok szülő tapasztalhatja azt, hogy éppen felgyógyult gyermeke 2-3 közösségben töltött nap után újra tüneteket mutat - jellemzően folyik az orra vagy köhög -, a visszatérő fertőzések teljes leküzdése pedig a korábbi 1 hét helyett akár hónapokat is igénybe vehet. A Családinetnek nyilatkozó szakértők szerint ez is a koronavírus-járvány egyik közvetett hatása.

Most akár 6-8 hétig is eltarthat, mire teljesen tünetmentessé válnak a gyerekek.

"Találkozniuk kellene a betegségekkel"

Egy több mint 20 éves tapasztalattal rendelkező házi gyermekorvos, Dr. Varga Károly például azt mondta a portálnak, hogy ő tavaly ősszel a szokásosnál sokkal kevesebb náthás és lázas gyerekkel találkozott, még az influenzajárvány is elmaradt. Most azonban tele vannak a rendelők beteg gyerekekkel, tüneteik pedig hosszú hetekig is elhúzódhatnak. Ráadásul gyakoribbak az olyan szövődmények is, mint például a tüdőgyulladás. A szakember szerint a gyerekeknek találkozniuk kell a betegségekkel, ugyanis ettől fejlődik az immunrendszerük, ez azonban az elmúlt évben elmaradt.

"A maszkhasználatnak és a távolságtartásnak, valamint a közösség kerülésének voltak pozitív és negatív hatásai is. A negatív az volt, hogy a gyerekek sokkal később szocializálódtak, nem találkoztak egymással és nem kapta meg az immunrendszerük azokat az impulzusokat, amik ahhoz szükségesek, hogy jobban kialakuljon az általános védekezési képesség" - fogalmazott Varga Károly. A mostani betegségek elhúzódásában tehát közvetetten szerepet játszik a koronavírus-járvány, hiszen a tavalyi korlátozások következménye, hogy most lassabban és gyengébben reagál az immunrendszerük a kórokozók támadására.

Ezek most a leggyakoribb panaszok

Olvasóinak tapasztalatai alapján a portál arról is beszámolt, hogy a három leggyakoribb panasz jelenleg a köhögés, az orrfolyás és a láz. Sok kisgyerek kap el olyan fertőzéseket is, amelyek hasmenést és hányást váltanak ki, atüdőgyulladásmellett pedig a mandulagyulladás is egy viszonylag gyakori szövődménynek számít most a bölcsődések és óvodások körében.