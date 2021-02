Merkely: így térhetünk vissza a normális életünkhöz

Koronavírus: vakcinahiány miatt változik a heti oltási terv - kattintson!

Ha 2 hónap alatt be lehetne oltani a magyar lakosságot, akkor májustól mindannyian biztonságban lehetnénk - vélekedett Merkely Béla. Hozzátette, egyre nő a bizalom a koronavírus elleni oltással szemben, amely azért is nagyon fontos változás, mert az oltás volt az az orvosi felfedezés, amely a legtöbb életet mentette meg a világon. Emlékeztetett arra, hogy száz évvel ezelőtt szinte minden családban volt olyan gyermek, aki valamilyenfertőzésmiatt meghalt. A rektor elégedettséggel jelentette be, hogy a Semmelweis Egyetemen az orvosok 99,9 százalékát beoltották a COVID-19 ellen, a szakdolgozók esetében pedig 87 százalékos ez az arány.

A Pfizer-BioNTech koronavírus elleni vakcinája fecskendőben előkészítve. Fotó: MTI/Balázs Attila

Többletlehetőséget adnak a vakcinák

A szakember szerint meg kell adni a lehetőséget arra, hogy minél nagyobb számban és minél gyorsabban lehessen oltani az új típusú koronavírus ellen. Az oltóanyagok sokasága többletlehetőséget ad - emelte ki. Véleménye szerint azok az országok, amelyek akár egy teljes évre is elhúzzák az oltási programjukat, sokkal nagyobb veszteséget szenvednek el, mint azok, amelyek képesek lesznek akár néhány hónap alatt beoltani a lakosság jelentős részét. A beoltott és a betegségen átesett emberek ugyanis így biztosítani tudják azt a nyájimmunitást, amelynek köszönhetően az esetszámok radikálisan csökkenni fognak, és vissza lehet térni a mindennapi élethez - jelentette ki Merkely Béla.

"Ez a legjobb megoldás"

Az oltásnak nincs semmilyen szövődménye, és ez a legjobb megoldás arra, hogy egyéni, családi és nemzeti szinten megszerezzék az emberek a védettséget - magyarázta a rektor. Hozzátette, a vakcina ugyan okozhat reakciókat, de korántsem járhat olyan súlyos betegséggel, mint a koronavírus-fertőzés - hangsúlyozta. Ha valakit beoltanak, onnantól kezdve szinte százszázalékos valószínűséggel el tudja kerülni a súlyos lefolyású megbetegedést, így az egész betegség egy náthává tud szelídülni - fogalmazott.

