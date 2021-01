Merkely: egyre többen jelentkeznek az oltásra

Mennyi idő után alakul ki a védettség a koronavírus elleni vakcina beadását követően? Részletek itt.

Bejegyzésében a rektor úgy fogalmazott, reméli, hogy pár napon belül a Semmelweis Egyetem rendelkezik majd a legmagasabb átoltottsági aránnyal a dolgozókat tekintve hazai viszonylatban. Hozzátette, ezzel megakadályozhatóvá válna, hogy a dolgozók elkapják a koronavírust-fertőzést, ami nemcsak az egészségük megőrzését, hanem a zavartalan betegellátást is szolgálná. Dr. Merkely Béla minderről azt követően számolt be, hogy felkereste az intézmény néhány mintavételi és oltási pontját, illetve a COVID-19-betegek ellátására kijelölt klinikáit.

"Bár az utóbbi időben a COVID-intenzív részlegein csökkent a betegek száma, továbbra is a járvány lassítása és a kórházak kapacitásának védelme a cél" - hangsúlyozta a rektor. Hozzátette, éppen ezért fontos, hogy a magyar lakosság is elfogadja a vakcinát. Maga az oltóanyag kapcsán megjegyezte, hogy az afertőzésellen 95, a COVID-19 szövődményeivel szemben pedig 100 százalékos védelmet biztosít.

Mint azt megírtuk, kedden dr. Müller Cecília országos tisztifőorvos újabb 39 ezer ember beoltására elegendő vakcinaszállítmány érkezését jelentette be. Ezzel Magyarország már 78 ezer fő immunizálására elegendő oltóanyagot kapott, az egészségügyi dolgozók közül pedig 15 ezren már meg is kapták a védőoltás első adagját, míg a második dózist 21 nap elteltével adják be nekik.

"Bevallom, kicsit meghatódtam, több okból is" - fogalmazott Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője, miután megkapta a koronavírus elleni védőoltást. Minderről bővebben az nlc.hu oldalán olvashat.