Meghalt az orvos, aki először beszélt a koronavírusról

Ahogy arról a The New York Times tényfeltáró cikke alapján mi is beszámoltunk, a kínai hatóságok 2019 végén, illetve az idei év elején mindent megtettetek, hogy eltussolják, új járvány van kirobbanóban. Dr. Li Ven-liang december 30-án egy chatszobában írta meg orvostanhallgató barátainak, hogy a kórházában hét embert tartanak karanténban egy rejtélyes vírus miatt. A szemészorvos ajtaján még aznap éjjel kopogtattak, és bevitték a vuhani egészségügyi hatósághoz, ahol kérdőre vonták, miért osztott meg bizalmas információkat.

Három nappal később pedig a rendőrség aláíratott vele egy papírt, amelyben az állt, elismeri, hogy törvénytelen viselkedést tanúsított, amikor egy vírusról beszélt. Mint később kiderült, ez a vírus a koronavírus volt.

Dr. Ven-liangról január 10-én derült ki, hogy megfertőzte a koronavírus. Képünk illusztráció. Fotó: iStock

Dr. Ven-liangről január 10-én derült ki, hogy ő is megfertőződött, mivel egy olyan asszonyt kezelt zöldhályoggal, akiben már ott lappangott a vírus. A The New York Times-nak a kórházi ágyáról nyilatkozta a következőket: "Ha a hatóságok közzétették volna a kezdettől fogva a vírussal kapcsolatos információkat, most sokkal jobb lenne a helyzet. Nagyobb nyitottság és transzparencia kéne." Hozzátette, hogy amint felépül, szeretne tovább küzdeni a járvány frontvonalában.

Ám a 34 éves orvos nem gyógyult meg. A Global Times, egy angol nyelvű kínai lap hozta le először, hogy belehalt a fertőzésbe. Miután a gyászhír végigsöpört a médián, a kínai szervek azt közölték, hogy Dr. Ven-liang nem halt meg, de szívbetegsége miatt súlyos az állapota. Csütörtök estére kiderült, hogy ez hazugság volt, a kórház is megerősítette a halálhírét. Az orvosról a WHO is megemlékezett. "Mindannyiunkat megrendített Dr. Li Ven-liang halála. Mindenki elismeréssel tartozik az általa végzett munkáért" - hangzott el az Egészségügyi Világszervezet koronavírussal foglalkozó csütörtöki sajtótájékoztatóján.