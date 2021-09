Az esetek nagy részében a nemi betegségek nemi érintkezéssel (nemi szervről nemi szervre) terjednek. Ugyanakkor létezik orális-genitális, orális-anális, illetve genitális-anális úton történő megfertőződés is, sőt, olyan eset is van, amikor valaki úgy kap nemi betegséget, hogy semmilyen szexuális aktivitást nem végez - foglalta össze a Healthline szakportál.

A nemi betegségeket okozó, illetve terjesztő kórokozók nemcsak a nemi szervek környékén élhetnek, hanem a test bármely olyan részén, ahol nyálkahártya található. Ide tartoznak a nemi szervek, a torok, a száj, a nyelv, az ajkak, az orr, a szemek, a végbél és a végbélnyílás is. Éppen ezért meg lehet fertőződni nemi betegséggel anélkül, hogy csókolóztunk, vagy bármilyen szexuális jellegű tevékenységet folytattunk volna valakivel. Egy gyerek például elkaphat nemi betegséget az édesanyjától szüléskor, szoptatáskor. Felnőttek esetében terjedhet afertőzéspéldául úgy, ha közös szexuális játékszert használunk valakivel, akinek nemi betegsége van. Kábítószer-használók esetében közös tűhasználat során, illetve nyílt sebeken, vágásokon keresztül is elkapható a fertőzés.

A biztos módszer: tesztelés

Éppen ezért - a szexuális "előtörténetünktől" függetlenül - a legbiztosabb módja annak, hogy megtudjuk, van-e nemi betegségünk, ha leteszteltetjük magunkat. Ez különösen az intravénás droghasználók esetében fontos - még akkor is, ha sosem éltek nemi életet.

Egyes betegségek, mint például a szifilisz, a HIV vagy a hepatitis kórokozói testszerte jelen vannak. Más nemi betegségek, mint a herpes, a gonorrhea, a chlamydia, a trichomonasis, a lapostetű vagy az uszodaszemölcs már "helyspecifikusabbak". A kezeletlen gonorrhea és chlamydia átterjedhet a petevezetékekbe és a méhbe, és kismedencei gyulladásokat okozhat. A herpeszvírus pedig okozhat a teljes testet érintő, influenzához hasonló tüneteket, mint a láz, levertség és megduzzadt nyirokcsomók, és könnyen terjeszthető egyik testrészről a másikra.

Ha valakinek például ajakherpesze van, amihez hozzáér, majd ezután közvetlenül maszturbál, akkor elméletben átviheti a fertőzést a nemi szervére. Ha pedig valakinek a torkában van a gonorrhea vagy a chlamydia kórokozója, és a nyálát használja maszturbáláshoz, akkor ezeket szintén átviheti a nemi szervére.

A dolog fordítva is igaz, tehát maszturbálás után vagy közben a szájba nyúlva a nemi szervről a szájüregbe is átvihető. Éppen ezért nagyon fontos, hogy akár maszturbálunk, akár szexuális életet élünk, maximálisan tartsuk be a higiéniai szabályokat, emellett a szexjátékszereinket fertőtlenítsük minden használat után. Ha pedig esetleg nemi betegségekre teszteltetjük magunkat, akkor kérhetjük, hogy ne csak a nemi szerveinket, hanem egyéb testrészeinket is vizsgálják meg.