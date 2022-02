A kormány és az operatív törzs döntése alapján márciusban is folytatódnak az oltási akciónapok - jelentette be György István, az országos oltási munkacsoport vezetője csütörtökön. Az eddig megszokott módon, csütörtökön és pénteken délután 2 és 6 óra között, szombaton pedig délelőtt 10 és délután 6 óra között regisztráció nélkül fel lehet venni a soron következő koronavírus elleni vakcinákat.

Csaknem 200 ezren már a 4. oltást is megkapták

Az oltási munkacsoport vezetője szerint november-decemberben 1,4 millió oltást adtak be a akciónapok keretében, majd később is érzékelhető volt, hogy az akciónapokon kétszer - két és félszer annyian jelentkeznek oltásra, mint a többi napon. A lehetőséget ezért márciusban is biztosítják az oltakozni vágyók számára.

Márciusban is folytatódnak az oltási akciónapok. Fotó: MTI/Ujvári Sándor

Orvosszakmai vélemények szerint 4-6 hónap után csökken a szervezet védekezőképessége, ezért indokolt a sorban következő oltás beadatása. Eddig több mint 6 390 000-en vették fel az első oltást, mintegy 60 százalékuk pedig már a harmadikat is megkapta. A negyedik oltást elsősorban az időseknek, a krónikus betegeknek és a transzplantáltaknak ajánlják, ugyanakkor bárki megkaphatja, aki úgy érzi, hogy a megelőző vakcina után 4-6 hónappal szüksége van a védettség megerősítésére. A negyedik oltást eddig csaknem 200 ezren vették fel; beadása előtt orvosi konzultációt javasolnak - mondta el György István.

Az elmúlt 24 órában 5512 új koronavírus-fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 1 774 676 nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 102 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 43 664 emelkedett.