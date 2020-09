Marad a telefonos gyógyszerfelírás

A gyógyszerfelírás továbbra is elintézhető lesz telefonon - közölte Facebook-oldalán Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere. A járványügyi veszélyhelyzet elmúltával az egészségügyi kormányzat tervei szerint ez a rendkívüli intézkedés megszűnt volna szeptembertől. A koronavírus-járvány azonban felülírta az előzetes számításokat, így továbbra is megmarad ez a lehetőség - olvasható a közleményben.

Itthon is új erőre kapott a járvány

A miniszter jogszabály-változtatásokat kezdeményezett annak érdekében, hogy az orvosok és betegek biztonságát a járványhelyzetben is támogató, telefonon történő gyógyszerfelírás a továbbiakban is elérhető maradjon. A járványveszély nem múlt el, a vírus itt van közöttünk - hangsúlyozta Kásler Miklós, hozzátéve: továbbra is indokolt a fegyelmezettség és az ajánlások betartása.

Európa legtöbb országában a nyár végén új erőre kapott a járvány, Magyarországon szombaton 292 fővel emelkedett a beazonosított fertőzöttek száma., ami itthon rekordmagasnak számít a vírus megjelenése óta. A határokat szeptember elsejével ismét lezárja az ország, hogy ezzel minimalizálják a behurcolt esetek számát.