Már több ezer áldozata van a kanyarónak

November 17-ig több mint 250 ezer kanyarógyanús esetet és 5110 halálesetet jelentettek a Kongói Demokratikus Köztársaságban. Az elmúlt héthez képest nyolcezernél is több új esetet jegyeztek fel - tudatta közleményben a WHO. A halottak között mintegy 4500 ötévesnél fiatalabb gyerek van - közölte az ENSZ Gyermekalapja (UNICEF) egy másik közleményben.

Az ebola is terjed

November 5-ig 187 tagállamban összesen mintegy 440 ezer esetben igazolódott a kanyaró. Az eurázsiai térségen belül. Ezt követi Kazahsztán 10,1 ezer, Georgia 3,9 ezer, Oroszország 3,5 ezer, Törökország 2,7 ezer és Kirgizisztán 2,2 ezer feljegyzett kanyarós megbetegedéssel. A kanyaró egyébként az egyik legfertőzőbb betegség, amely főleg gyerekeket támad meg. Lázzal és köhögéssel jár, valamint kiütéseket okoz az egész testen.

A Kongói Demokratikus Köztársaságot ezenkívül ebolajárvány is sújtja 2018 augusztusa óta. A WHO legutóbbi adatai szerint eddig 3304 ebolagyanús esetet és 2199 halálesetet jegyeztek fel. A elhunytak közül 2081 esetben laboratóriumi eredmények is megerősítették a betegség tényét.