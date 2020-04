Már nyolc mutációja van a koronavírusnak

A kutatók azóta vizsgálják az új koronavírus genomjait, hogy az először terjedt át állatról emberre a közép-kínai Vuhan egyik vadállatpiacán múlt év őszén. "A kérdésre, hogy genetikailag változik-e, a válasz egyértelmű igen" - mondta Marc Liptsitsch, a Harvard Egyetem epidemiológusa. "Az igazán lényeges kérdés az, hogy van-e ezáltal bármilyen fontos változás a vírus fertőzőképességét illetően vagy más az ember számára érdekes dolgot illetően" - tette hozzá, de egyelőre minden jel arra utal, hogy a megjelenő törzsek csak egy kicsit eltérőek.

"A jó hír az, hogy ezek a mutációk nem veszélyesebbek az eredeti vírusnál" - mondta Trevor Bedford, akinek Nextstrain.org nevű honlapja követi a vírus genomját azon minták alapján, amelyeket szerte a világból megküldtek nekik. Hozzátette, hogy a megfigyelt mutációs ráta - havonta két mutáció megjelenése - teljesen normális a többi vírussal összehasonlítva. "Az influenzának és a náthának hasonló mutációs rátái lehetnek, sőt influenza esetében akár egy kicsit gyorsabb is lehet új mutáció megjelenése" - magyarázta Bedford.

A koronavírus új mutációitól egyelőre nem kell tartani a kutatók szerint. Fotó: Getty Images

A távolságtartás lassítja a járványt

Közben Seattle-ben azt vizsgálta kutatók egy másik csoportja, mennyire hatékony az emberek közötti távolságtartás az új koronavírus okozta járvány terjedésének lassításában. Az eredmények szerintük bizakodásra adnak okot, és egy újabb indok lehet, amiért megéri betartani a hazánkban is bevezetett korlátozó intézkedéseket.

A betegségmodelleket kutató IDM (Institute for Disease Modeling) intézet a járványgócnak számító északnyugati Washington állam hivatalos egészségügyi adatait és anonim Facebook-felhasználók mozgását vizsgálta meg, ebből kalkulálta a járvány elleni intézkedések hatását. Washington állam, ahol először mutatták ki a vírus jelenlétét az Egyesült Államokban, március elején záratta be az iskolákat és tiltotta be a nagyobb rendezvényeket.

A pozitív és negatív tesztek, valamint a halálozások adatait vizsgálva megállapították, hogy a járvány terjedése lassult a korlátozások óta. Majdnem megfeleződött az a szám, amely megmutatja, hogy egy páciens hány másik embert fertőz meg: február végén 2,7 volt, március 18-án a számítások alapján már csak 1,4. A járvány lecsengéséhez ennek a számnak 1 alá kell esnie a tanulmány szerzői szerint.

Daniel Klein, a kutatás egyik vezetője hétfőn az AFP hírügynökségnek azt mondta, nagy előrelépést tettek, de a haladás "bizonytalan és elégtelen". A Facebook mozgásadatai a felhasználók helyváltoztatásának "tartós csökkenését" mutatták, ami megbízhatóan támasztja alá, hogy az emberek otthon maradtak a vizsgált időszakban. A lakóövezetekben átlagosan 27 százalékkal nőtt a felhasználók jelenléte, míg az irodaházakkal teli negyedekben - Seattle központja - 43 százalékkal visszaesett.

Jeff Duchin, King megye - amelyben a nagyváros is található - egészségügyi vezetője szerint ugyan láthatóak a társadalmi távolságtartás pozitív hatásai, de a diagnosztizált esetek és a halálozások száma továbbra is jelentős. A megyében 2330 igazolt eset és 150 halálozás volt hétfőig a hivatalos adatok alapján.

