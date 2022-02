Légúti fertőzések. Megelőzhetők?

Orrfolyás, torokkaparás, torokfájás, köhögés - a hideg, csapadékos időszakban a legtöbben megtapasztaljuk ezeket a tüneteket. Ez nem is meglepő annak tudatában, hogy több mint 200 kórokozó válthat ki ilyen megfázásos panaszokat. Ha megbetegszünk, többnyire annyi a dolgunk, hogy sokat igyunk és pihenjünk, szükség esetén enyhítsük a lázat és a fájdalmakat, valamint ne menjünk közösségbe, amíg meg nem gyógyulunk. De vajon mit tehetünk azért, hogy a vírusos időszakban ne kövesse egyik betegség a másikat, és ne kelljen a meghűlés kellemetlenségeivel küzdenünk? Az alábbiakban ehhez mutatunk néhány tippet.

Vírusok, amelyek légúti panaszokat okoznak Miközben az egész világ figyelme most az új típusú koronavírusra és a világjárványra szegeződik, hajlamosak lehetünk megfeledkezni arról, hogy nem ez az egyetlen vírus, amely bármikor megtámadhatja a légutakat. Lássuk, milyen egyéb kórokozók válthatnak ki kellemetlen panaszokat, különösen a hidegebb környezetben.

Vértezzük fel az immunrendszert

Immunrendszerünk megfelelő működése nagyon fontos ahhoz, hogy ne betegedjünk meg, illetve ha el is kapunk valamilyen fertőzést, akkor azt gyorsan le tudjuk küzdeni. Védekezőrendszerünket úgy támogathatjuk a leghatékonyabban, ha változatosan és vitamindúsan táplálkozunk, előnyben részesítjük a nyers gyümölcsöket, zöldségeket, illetve a nem feldolgozott élelmiszereket, és természetesen az elegendő folyadék (napi 1,5-2 liter) beviteléről is gondoskodnunk kell. A fényszegényebb hónapokban ajánlott továbbá a D-vitamin pótlása.

Sokat tehetünk egészségünkért azzal is, ha eleget alszunk, valamint mérsékeljük a nap mint nap minket érő stressz szintjét. Mozogjunk sokat, és döntsünk a füstmentes élet mellett: szokjunk le a cigiről, és a passzív dohányzást is igyekezzünk kerülni.

Tartsuk be a higiéniai alapszabályokat

Tüsszentésnél, köhögésnél lehetőleg ne a kezünkkel takarjuk el a szánkat és orrunkat, hanem egy zsebkendővel, vagy ha az éppen nincs kéznél, akkor a könyökhajlatunkkal. Ez a mostani, járványos időszakban különösen fontos, ahogy az is, hogy gyakran és alaposan (legalább 20 másodpercig) kezet mossunk szappannal. Utazás vagy bevásárlás közben - amikor nincs lehetőségünk kézmosásra - használjunk kézfertőtlenítő gélt vagy sprayt, esetleg védőkesztyűt. Ezenkívül figyeljünk arra is, hogy ne érintsük meg a szemünket, orrunkat és szánkat koszos kézzel.

Fotó: Getty Images

Kint és bent is legyünk résen

A hideg ellenére ezekben a hónapokban is fontos lenne, hogy minél többet tartózkodjunk a szabad levegőn. Érdemes azonban kerülni a zsúfolt helyeket és a tömegközlekedési eszközöket, vagy legalább viseljünk az orrot és a szájat eltakaró maszkot (ami most amúgy kötelező is a zárt terekben és utazás közben).

Ha utcára megyünk, gondoskodnunk kell az időjárásnak megfelelő ruházatról. Hideg esetén fontos a réteges öltözködés, hogy melegen tartsuk magunkat. A túlöltözést, valamint az azzal járó beizzadást és áthűlést viszont jobb elkerülni. Ennek érdekében jól szellőző anyagból készült ruhadarabokat válasszunk. Hazaérkezés után a kézmosás legyen az első dolgunk.

Otthonunkban ügyeljünk arra, hogy megfelelő - 40-60 százalék körüli - legyen a levegő páratartalma. Ez azért különösen fontos, mert a túl száraz levegő kiszáríthatja és károsíthatja a nyálkahártyát, ami hajlamosíthat a megbetegedésre. A túl nedves levegő pedig kedvez a háziporatkák és a penészgombák elszaporodásának, ami szintén kellemetlen tüneteket okozhat. Szánjunk időt mindennap a lakás és az iroda alapos átszellőztetésére is.

A száj- és orrnyálkahártya védelmét - ezzel együtt pedig a légúti fertőzések megelőzését - egyébként olyan készítményekkel is elősegíthetjük, amelyek védőréteget alkotnak a nyálkahártyán, így megnehezítve a kórokozók szervezetbe való bejutását. Ha pedig mégis meghűléses tüneteket észlelünk magunkon, akkor telefonon értesítsük orvosunkat, és tartsuk be útmutatásait.