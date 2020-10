Leállt az országban a hepatitis C szűrése

A tavaly kezelt kétszáz után idén száznál is kevesebb hepatitis C vírus miatti kezelést kezdhettek csak meg, az országban ugyanis szinte teljesen leállt a betegek szűrése - olvasható a Világgazdaságban. A lapnak Makara Mihály, a Budai Hepatológiai Centrum főorvosa nyilatkozott, aki szerint a fő problémát az jelenti, hogy a koronavírus és a hepatitis C szűrését is ugyanazok végzik, a szakemberek viszont most minden erőforrásukat a járvány elleni küzdelemre összpontosítják.

A hepatitis C-tesztelés szinte teljesen leállt az országban. Fotónk illusztráció, forrás: Getty Images

Fontos lenne a korai diagnózis

A hepatitis Cfertőzésa májat érintő betegség, amely az egész világon okoz megbetegedéseket. Az Európai Unióban egyes becslések szerint közel 5 millió, míg Magyarországon mintegy 50 ezer a vírussal fertőzöttek száma. A betegség esetén nagyon fontos lenne a korai diagnózis felállítása, hiszen a krónikus hepatitiszes formánál a betegek nagyjából ötödénél lehet 15-20 éves távlatban májzsugorral, gyulladással és a máj működésének fokozatos megszűnésével számolni. A hosszú lappangási idő alatt azonban az esetek 80 százalékában semmilyen jellegzetes tünet nem utal a betegségre. Hogy milyen kockázati tényezői lehetnek, kiderül az alábbi videónkból.

Idén az orvosi-élettani Nobel-díjat a hepatitis C vírus felfedezéséért vehette át két amerikai és egy brit tudós, Harvey J. Alter, Charles M. Rice és Michael Houghton. Munkájukról és a vírusok felfedezéséről az alábbi cikkünkben is írtunk.