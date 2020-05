Kullancsok is okozhatnak koronavírusos tüneteket

Milyen betegségeket terjesztenek a kullancsok? Korábbi cikkünkben ezeket vettük sorra.

Veszélyesnek tartják, hogy a járványhelyzet miatt a lakosság, de még az orvosok is elsősorban koronavírus-fertőzésre gyanakodnak láz, fáradékonyság, izomfájdalom esetén - írta Kapiller Zoltán, a Magyar Kullancsszövetség elnöke. A meleg idő beköszöntével ugyanis az emberek kiözönlenek a kullancsokkal telített kertekbe, mezőkre, erdőkbe, és nem veszik észre a csípést, amelyek után hasonló tünetek jelentkeznek.

Fontos tudni, hogy Magyarországon minden másodikkullancsfertőző, a fertőzők 95 százaléka pedig csípéskor a Lyme-kór hatféle bacilusa közül legalább egyet befecskendez áldozatába. És nemcsak ettől kell tartani: Földvári Gábor, az Ökológiai Kutatóközpont főmunkatársa néhány napja felhívta rá a figyelmet az Inforádióban, hogy az eddigi 20-30 mellett két új kullancsfaj is megjelent hazánkban.

Magyarországon 20-30 kullancsfaj él, de a behurcolás folyamatos. Fotó: Getty Images

A behurcolás miatt folyamatosan terjednek el az új kullancsfajok, ennek egyik oka a vándormadarak mozgása. Az enyhe telek miatt a trópusi és szubtrópusi kullancsfajok is képesek áttelelni Magyarországon, amik közül van néhány igen veszélyes fajta. Újabban a Hyalomma marginatum és a Hyalomma rufipes fajokat is megfigyelték itthon, amelyek a krími-kongói vérzéses lázat terjesztik. A betegség az ebolához hasonlóan belső vérzésekkel jár, amely az esetek harmadában halált okoz.

A vándormadarak szerencsére azonban nem ideális vírusgazdák, a szakértő kifejtette, hogy ahhoz, hogy kialakuljon egy helyi fertőzési góc, a vírusnak szüksége volna fenntartó gerinces állatokra is. Többek között ezért is fontos, hogy a szokásosnál is körültekintőbben védjük magunkat és házi állatainkat a séták, kirándulások alkalmával. Használjunk kullancsriasztó spray-t, kutyánknak nyakörvet vagy tablettát, vásároljunk kullancseltávolító csipeszt és kanalat, hazaérkezés után pedig a család bundás és nem bundás tagjait is alaposan ellenőrizzük.