Kuba megcsinálta: az összes gyerek be van oltva

Kubában a lakosság 95 százaléka kapott már oltást és gyakorlatilag az összes gyermek be van oltva 2-18 éves kor között. A szigetország saját vakcinát fejlesztett, és kitűnően megszervezte a népesség oltását - írja a The Guardian.

Kubában saját fejlesztésű vakcinákkal oltották be a lakosság 95 százalékát. Fotó: Getty Images

A kubai tudósok szerint a Soberana 2 és Soberana Plus vakcinák I. és II. fázisú vizsgálatai során 350 három és 18 év közötti gyermekek esetében nem jelentkeztek súlyos mellékhatások. A kísérleti adatokat, mint mondják, elküldték a szakértői szaklapoknak, és közzétételre várnak. Az egészségügyi tisztviselők szerint az elkövetkező hetekben az összes vizsgálati adatot elküldik az Egészségügyi Világszervezetnek, mivel exportjóváhagyást is kérnek. A 11 millió lakosú Kuba az egészségügyet hagyományosan kiemelten kezeli, a dél-amerikai régió egyik legfejlettebb és ingyenes egészségügyi rendszerét hozták létre az évtizedek alatt, jelentős tudományos háttérrel.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) adatai szerint 2018-ban Kubában ezer főre átlagosan 8,4 orvos jutott, miközben az Egyesült Államokban 2,6, Németországban 4,2, Magyarországon pedig 3,4.

Az Abdalának, az ország másik saját fejlesztésű oltásának egyik fejlesztője, Gerardo Guilláén szerint fontos a gyermekek immunizálása, mivel nagy szerepet játszanak afertőzésterjesztésében. Véleménye szerint a magas átoltottság, a gyerekek oltása és a tavaly nyári erős delta-hullám vezetett odáig, hogy most az omikron kevesebb esetet okoz az országban, mint a nyugati államokban. A kutató azt is elmondta, hogy a gyermekek beoltása a szegénység csökkentésében is szerepet játszhat. "Nemcsak a kórházi kezelés közvetlen költségeit takarítjuk meg, hanem a szülők otthonmaradásával kapcsolatos költségeket is" - mondta.

Kubában a hivatalos adatok szerint tavaly december közepéig alig kilencezren fertőződtek meg a koronavírussal, és mindössze 137-en haltak bele a fertőzésbe.