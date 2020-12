Közel a százhoz legyőzte a koronavírust egy idős házaspár

Amikor Rachel Smith megtudta, hogy San Diegóban élő idős nagyszülei elkapták a koronavírust, tisztában volt vele, hogy felépülési esélyeik életkoruk és egészségi állapotuk miatt nem túl jók - idézte a sandiegouniontribune.com az atlantai betegségmegelőzési és járványügyi központban dolgozó orvos beszámolóját. "Mondtam is a nagyapámnak, hogyha meggyógyul, mindenkinek elmesélem a történetét" - érzékeltette a helyzet komolyságát Smith.

Az idős emberekre különösen veszélyes a koronavírus. Képünk illusztráció. Fotó: Getty Images

A 98 éves Norman és a 96 éves Silvia Mann 76 éve házasok. Ideális körülmények között, egy nyugdíjas lakóközösségben élnek. A férfi vélhetően itt, az egyik gondnoktól kapta el az új koronavírust. Smith elmondta: a tünetek megjelenése után nagyanyja azt hitte, hogy csak náthás, egészen addig, amíg férje csúnyán köhögni nem kezdett. A diagnózis után nem sokkal, november 30-án az idős férfi kórházba került, oxigéntámogatásra szorult.

Smith 71 éves édesanyja nem sokkal ezelőtt járt látogatóban szüleinél, de ő - maszkot viselt - nem kapta el a SARS-CoV-2-t. Norman Mannért az egész család aggódott. "Mind attól tartottunk, hogy meg fog halni" - osztotta meg félelmeiket Smith. Az idős férfi Parkinson-kóros és más egészségügyi problémákkal is küzd. (San Diego megyében eddig több mint 1100 ember halt bele a koronavírus-fertőzés szövődményeibe, az elhunytak fele 80 éves, vagy annál idősebb.)

Az idős férfi viszont annak ellenére, hogy kórházi kezelésre szorult, soha nem érezte magát igazán rosszul: nem gondolta, hogy covidos, más vírusfertőzésre gyanakodott. Meg is lepődött, amikor kiderült, hogy koronavírusos. Végül csak pár napot töltött a kórházi COVID-osztályon, ezalatt végig "normálisan" érezte magát, az étvágya is remek volt, és csak az okozott neki kellemetlenséget, hogy el kellett válnia a feleségétől.

"Félelmetes, mert ez a betegség teljesen kiszámíthatatlan, nem lehet tudni, hogy kinél, milyen hatásokkal jár" - mondta Mann lánya. Noha a koronavírus szervezetre gyakorolt hatásai valóban egyénenként eltérőek lehetnek, a 65 év felettiek már csak életkoruk miatt is a veszélyeztetettek közé tartoznak. Ennek ellenére szerencsére egyre több olyan esetről érkezik hír, amikor egy igazán idős ember legyőzi a fertőzést. Nemrég derült ki, hogy a 102 éves Angelina Friedman, aki az 1918-as spanyolnátha-járványt és egy rákos megbetegedést is túlélt, április óta másodszor is felgyógyult a koronavírus-fertőzésből.