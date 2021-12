A rendvédelemben dolgozók átoltottsága nagyjából 70 százalékos - erősítette meg a Népszavának a BÉT munkavállalói oldalának vezetője. Powell Pál azt mondta, hogy az adminisztrációs területeken magasabb, az "élesben dolgozók" körében pedig alacsonyabb ez az arány.

Megdöbbentő arányok

A Belügyi, Rendvédelmi és Közszolgálatban Dolgozók Szakszervezetének (BRDSZ) elnöke, Bárdos Judit adatai szerint a 36 ezer hivatásos rendvédelmi alkalmazott közül legalább 10 ezer nem rendelkezik oltással. A 15 ezer rendvédelmi igazgatási jogviszonyban dolgozó (riasz-os) és a Munka törvénykönyve szabályai alapján foglalkoztatott munkavállalóból pedig legalább kétezren lehetnek az oltatlanok. A katasztrófavédelem munkatársainak 30 százaléka is oltatlan, a Hivatásos Tűzoltók Független Szakszervezetének (HTFSZ) közlése szerint pedig a hétezer vonulós tűzoltó körében csak 60 százalékos az oltottság. A szakszervezetek szerint a megélhetési gondok miatt az oltatlan 30 százalék egy része ugyan végül beoltatja majd magát, de a kiesőket lehetetlen lesz túlórákkal pótolni.

A lap szerint nagyon sok a bizonytalanság az oltásokkal kapcsolatban. A munkavállalók például nem tudták tisztázni a belügyi tárcával, hogy az ügyfelekkel közvetlenül nem találkozó rendvédelmi alkalmazottak közül kinek és mikor kell megkapnia a koronavírus elleni védőoltást ahhoz, hogy ne küldjék fizetés nélküli szabadságra.

December 15-éig van haladék

Mint arról beszámoltunk, Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter még október végén jelentette be, hogy a munkaadók előírhatják a kötelező az oltást a dolgozóiknak, és munkáltatóként az állam is így fog tenni a közszféra dolgozóinál. Az oltásra december 15-éig kapnak haladékot, ha eddig nem oltatják be magukat a munkavállalók, akkor fizetés nélküli szabadságra küldhetők, egy év után pedig elbocsájthatók.

