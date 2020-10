Koronavírusteszteket vizsgál az NNK

A Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) megkezdte az antigénalapú koronavírus-gyorstesztek összehasonlító klinikai vizsgálatát a PCR-tesztekkel. Amennyiben ezek a gyorstesztek kellően érzékeny és valós adatokat szolgáltatnak, használni fogják azokat a gyorsabb diagnózis felállításához - közölték.

Gyorsteszteket vetnének be a gyorsabb diagnosztizálás érdekében.

Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Keresik a legjobb gyorstesztet

Az összehasonlító vizsgálatok célja, hogy azt a gyorstesztfajtát válasszák ki, amely érzékenységében legjobban megközelíti a PCR tesztekét. Az eredmények értékelését követően diagnosztikus célra, a járványügyi védekezés egyik fontos eszközeként használják majd az antigénalapú koronavírus-gyorsteszteket Magyarországon.

h i r d e t é s

Hamarosan jöhetnek az otthoni tesztek

Gyorsan, egyetlen lépésben képes kimutatni a koronavírust az egyik magyar tulajdonú cég új tesztje. A részletekért kattintson ide!

Ahogy már olvashatták a HáziPatika.com-on, egy új, otthoni használatra is alkalmas koronavírus-gyorsteszt kifejlesztésén dolgozik a Kaliforniai Műszaki Egyetem. A SARS-CoV-2 RapidPlex nevet viselő tesztnek egy csepp vér vagy nyál is elegendő a fertőzöttség megállapításához, ráadásul ehhez mindössze 10 perce van szüksége.

A COVID-gyorsteszt érzékelője grafénből készült. A felszínén apró pórusok találhatók, ezek pedig "csapdába ejtik" a kórokozót, illetve az ahhoz tartozó antitesteket. A teszthez speciális folyadék is tartozik, amelyet a mintára kell csepegtetni. Ekkor különböző biokémiai reakciókat indulnak el, a vírus biomarkerei kötődni kezdenek a grafénhez, így pedig felismerhetővé és kimutathatóvá válnak. A teszt egy korábbifertőzésáltal szerzett immunitás megállapítására is alkalmas. Az új teszt egyébként nemcsak egyszerűen használható és gyors lenne, hanem egészen olcsó is. Az érzékelő előállítási költsége ugyanis darabonként mindössze 5 cent, vagyik nagyjából 15 forint.

A Dűne után a Batman és a Mátrix 4. bemutatóját is elhalasztják a koronavírus-járvány miatt - a részletekért olvassa el társportálunk, az nlc.hu cikkét!