Koronavírusos lett a szlovák kormányfő

Pozitív lett Igor Matovic szlovák kormányfő koronavírustesztje. A hírre reagálva Veronika Remisová miniszterelnök-helyettes úgy nyilatkozott, hogy ő is karanténba vonul, és alighanem ez vár a kabinet többi tagjára is, amelynek tagjai szerdán üléseztek együtt. Az elmúlt napokban egyébként több szlovákiai politikusnak is pozitív lett a tesztje, köztük Ján Micovsky földművelésügyi miniszternek, illetve Peter Pellegrini korábbi kormányfőnek is, aki keddtől házi karanténban van.

A koronavírus-járvány megfékezése érdekében Szlovákiában szombattól egész napos kijárási tilalom kezdődik. Az intézkedés a jelenlegi tervek szerint január 10-éig marad érvényben. A tilalom nem vonatkozik egyebek között a munkába járásra, valamint azokra a személyekre sem, akik élelmiszert vagy üzemanyagot mennek vásárolni, illetve a postára, bankba, orvoshoz, egyházi szertartásra vagy internetes üzletek kiadóhelyeire tartókra.

Pozitív lett Igor Matovic szlovák kormányfő koronavírustesztje.

Horvátország tovább szigorít

A horvát válságstáb december 21-étől meghosszabbította a jelenleg is érvényben lévő koronavírus elleni intézkedéseket, december 23-ától január 8-áig pedig lakhelyelhagyási tilalmat rendel el az országban - közölte Davor Bozinovic belügyminiszter, a testület vezetője. Az országban bezártak a kávézók, az éttermek, az edzőtermek és a sportközpontok, betiltották a karácsonyi vásárokat, dekorlátozták az üzletek és a szállodák tevékenységét, valamint a rendezvényeken részt vevők maximális létszámát is. Ezek a rendelkezések 21-én jártak volna le, de két héttel meghosszabbították őket azzal a kiigazítással, hogy a magánrendezvényeken továbbra is legfeljebb tíz fő vehet részt, de csak két különböző háztartásból.

Új szigorításként pedig lakhelyelhagyási tilalmat vezetnek be. Néhány kivétellel senki nem hagyhatja el azt a megyét, amelyben állandó vagy ideiglenes lakcímmel rendelkezik. "Ezzel azt akartuk üzenni, hogy tartózkodjunk az utazásoktól, a látogatásoktól és közeli kontaktustól az ünnepek alatt, hogy a következő ünnepen át lehessen majd adni a jókívánságokat" - mondta a tárcavezető.

Románia felkészült az oltásra

Románia felkészült az új típusú koronavírus elleni oltások fogadására, tárolására és szétosztására. Az év végén érkező első tízezres "jelképes" adag után pedig januárban meg is kezdődik az oltási kampány, amikor feltételezhetően heti legalább százezer dózist tudnak majd beadni - ismertette Klaus Iohannis államfő. "Többféle vakcina érkezik, mindegyik nagyon jó, mindegyiknek az alkalmazását a legmagasabb európai követelmények alapján hagyták jóvá. Mindegyik hatékony és biztonságos, tehát jó mozgósítással, tömeges oltással nyárig valószínűleg megszabadulunk a járványtól" - mondta a román elnök. Iohannis azonban arra figyelmeztetett, hogy addig a korlátozásokat be kell tartani, és bár a vakcina önkéntes alapú, az óvintézkedések betartása kötelező.

A korlátozások karácsonykor és szilveszterkor is érvényben maradnak, és "aki nem ért a jó szóból", azt megbüntetik - jelezte az államfő. "Ha jót akarnak, maradjanak otthon a családdal" - mondta. Véleménye szerint egyénként az óvintézkedések bebizonyították hasznukat, a megbetegedések ritmusa ugyanis stabilizálódott, és egy enyhe csökkenés is megfigyelhető. Ám az oltási kampány megkezdése ellenére sem szabad majd lazítani és felhagyni az óvatossággal mindaddig, amíg nem lesz mindenki beoltva - szögezte le.

