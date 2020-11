Koronavírus: visszavezetik az idősek vásárlási sávját

Ismét kormányrendeletet adtak ki az idősek vásárlási sávjáról - jelentette be a Facebookon Orbán Viktor miniszterelnök. A rendelet szerint hétfőtől péntekig 9-11 óra, hétvégén pedig 8-10 óra között csak az idősek tartózkodhatnak a boltokban. A miniszterelnök hangsúlyozta: az idősek bármelyik időpontban vásárolhatnak, ebben a védett idősávban azonban csak ők mehetnek be az üzletekbe. "Világosan látszik a járványstatisztikákból, hogy továbbra is a szüleink és nagyszüleink korosztálya a legveszélyeztetettebb. Ez a rendelkezés is őket védi" - hangsúlyozta a miniszterelnök a videóban.

h i r d e t é s