Koronavírus: világrekordot döntött a 99 éves adománygyűjtő

Néhány nappal 100. születésnapja előtt Moore lett az, aki a legnagyobb összeget - hétfőig több mint 29 millió fontot (átszámítva 11,7 milliárd forintot) - gyűjtött össze adománygyűjtő sétálással. Az idős férfi járókeretével száz kört tett meg 25 méter kerületű kertjében. Célja eredetileg az volt, hogy akciójával ezer fontot összegyűjtsön, ezzel megköszönve az egészségügyi dolgozók áldozatos munkáját. Akciója annyira sikeres volt, hogy Vilmos herceg is beszállt az adományozók közé.

Tom Moore befejezi a 100. kört a Marston Moretaine-ben lévő kertjében április 16-án. Fotó: MTI/EPA/Vickie Flores

Eközben Tom Moore-t ismerték el a legidősebb emberként is, aki a brit slágerlisták élére került: Michael Ball You'll Never Walk Alone című dalának felvételén szerepelt, amely szintén egy adománygyűjtő akció része volt. Ezt a Guinness-rekordot eddig Tom Jones tartotta, azóta, hogy 68 évesen énekelt a Barry Islands in the Stream című, 2009-ben kiadott jótékonysági felvételen.

A posta is köszönti a kapitányt A brit veteránt a brit Királyi Posta azzal ünnepli, hogy péntekig minden levelet születésnapi köszöntésével bélyegeznek le. "Boldog 100. születésnapot Thomas Moore kapitánynak, az NHS adománygyűjtő hősének 2020. április 30-án" - olvasható a bélyegző feliratán.

Tom Moore, akit korábban bőrrákkal és csípőtöréssel is kezeltek, április 30-án lesz százéves. A yorkshire-i Keighley-ben született, építőmérnöknek tanult, mielőtt a második világháború idején belépett volna a hadseregbe, ahol kapitány lett, Indiában és Burmában szolgált. Adománygyűjtő sétájával egy 40 éves Guinness-rekordot döntött meg, amelyet Terry Fox kanadai sportoló tartott. "Üzenem mindazoknak, akik nehezen élik meg ezt az időszakot, hogy a Nap újra sütni fog rátok és a felhők eloszlanak" - fogalmazott múlt csütörtökön Moore a maratoni kerti séta befejezése után.

Az összegyűlt adományokból az egészségügyi dolgozók jólétét szolgáló csomagokat vesznek, a pihenőszobáikra és mosdóikra költik, valamint elektronikai eszközökre, hogy az ápoltak kapcsolatban tudjanak maradni családtagjaikkal. Olyan szervezeteket is támogatnak, amelyek a hazaengedett pácienseket segítik.