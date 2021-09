Koronavírus: veszélyt jelent a fiatalokra ez a variáns

A friss szennyvízadatok alapján ebben az 5 nagyvárosban robbanhat be a járvány.

Míg a korábbi koronavírus-variánsok csak a tünetek megjelenése előtt egy nappal fertőznek, addig a delta variáns már az azt megelőző két napban is. A friss adatok szerint tíz nagyvárosban emelkedett a kórokozó szennyvízben mérhető koncentrációja, vagyis legalább tíz nagyvárosban fognak emelkedni az esetszámok az elkövetkező hetekben - mutatott rá Szlávik. Hozzátette, egyelőre lassan, de jelenleg is emelkednek a számok. Ugyanez történt az előző hullámban, és ezt követően berobbant a járvány - jegyezte meg.

A szakemberek szerint az oltás a legjobb védekezési módszer. Fotó: Getty Images

h i r d e t é s

Egyre több fiatal oltatja be magát

A szakértő elmondása szerint a delta variáns nagyobb veszélyt jelent a fiatalokra, mint az eddigi mutánsok, a legjobb védekezési módszer pedig az oltás. Úgy tűnik, hogy ezt a fiatal korosztályok is kezdik felismerni, mert egyre nagyobb igény van az oltásra a fiatalok körében. A szülőknek a főorvos azt javasolta, ha a gyermekük szeretné az oltást, akkor adassák be neki - még akkor is, ha ők maguk nincsenek beoltva.

Újra kötelező lehet a maszk

Ha az esetszámok nagyon megemelkednek, elképzelhető, hogy újra kell maszkot hordani - véli Szlávik. Bízik ugyanakkor abban, hogy lezárások és bezárások ezúttal nem lesznek.

Kitért arra is, hogy az Izraelből érkezett hírek szerint a három oltással beoltottak között csökkentek az esetszámok, de ez egyelőre nincs bizonyítva. A COVID-19 elleni harmadik oltás beadatására már Magyarországon is van lehetőség. A szakértő az időseknek, az immunhiányosoknak, a daganatos betegeknek, a szervátültetetteknek és az immunrendszert elnyomó gyógyszert szedőknek javasolja az emlékeztető oltást.

A koronavírus egy újabb variánsát fedezhették fel Dél-Afrikában. A kutatók szerint ez a változat nagyon sok mutáció eredményeként jöhetett létre, így már elég sokban különbözik az eredeti, először Vuhanban kimutatott vírustól.