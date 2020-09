Koronavírus: van, ahol még mindig 36 ezerért tesztelnek

A hét elejétől hatósági áras lett a PCR-teszt, amely azt jelenti, hogy 19500 forintnál semmilyen jogcímen nem kerülhet többe a koronavírus-szűrés. Ennek ellenére volt olyan szolgáltató, amely továbbra is 36500 forintot kért a vizsgálatért - számolt be róla az RTL Híradó.

Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Felszámolják a kiszállási díjat

Boros Barnabás barátnője Angliából érkezett haza repülővel, és szerették volna, ha már ott, helyben elvégzik rajta a PCR-tesztet. A férfi ezért négy magánszolgáltatóval is felvette a kapcsolatot, közülük hárman azonban már nem foglalkoznak teszteléssel - vélhetően azért, mert a hatósági árszabással már nem éri meg nekik. A negyedik szolgáltató pedig arról tájékoztatta a párt, hogy 36500 forintért tudják elvégezni a COVID-19-tesztet.

Sorra szállnak ki a piacról a vizsgálatot végző szolgáltatók, amióta hatósági áras lett a PCR-teszt. A szakértő szerint azonban emiatt csökkenni fog a tesztelések száma az országban. A részletekért olvassa el a teljes cikket!

A vállalat egyik munkatársa azt nyilatkozta a Híradónak, hogy maga a PCR-teszt valóban 19500 forintba kerül, a reptéri tesztelés miatt azonban 15 ezer forintos kiszállási díjat is felszámolnak. Az országos tisztifőorvos, Müller Cecília azonban erre reagálva azt mondta, ez az eljárás szabálytalan, hiszen semmilyen jogcímen nem lehet magasabb a végösszeg a hatósági árnál. Az azonban továbbra is kérdéses, hogy mi vár azokra a cégekre, akik ezt nem tarják be, és plusz költségeket számolnak fel az új típusú koronavírus kimutatása során.

