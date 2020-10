Koronavírus: van, ahol idős háziorvosokat is be kell vetni

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében olyan rossz a helyzet, hogy a háziorvosokat korra való tekintet nélkül elkezdték berendelni kórházi munkára - írja a 444.hu több forrásból megerősített információira hivatkozva. A portál szerint a kormányhivatal elkezdte 24 órás határidővel kórházi munkára rendelni a megfelelő szakvizsgával rendelkező háziorvosokat az elsődleges járványügyi ellátóként működő nyíregyházi Jósa András Kórházba, mert egyszerűen nem maradt elegendő beosztható orvos az intenzív osztályokra, illetve a koronavírusos betegek kezeléséhez.

Nagy lehet a baj Nyíregyházán. Fotónk illusztráció, forrás: Getty Images

Sokan vannak veszélyeztetett korban

A lap által megkérdezett háziorvosok úgy tudják, hogy a berendeléskor az egyetlen szempont, hogy van-e megfelelő szakvizsgájuk, az életkor pedig nem számít, holott a megye háziorvosainak több mint a fele 60 évesnél idősebb, és közülük többen küszködnek krónikus betegségekkel, azaz veszélyeztetettek.

"A megyei kórházban annyira súlyosak a létszámgondok, hogy a COVID-osztályon értesülésünk szerint eleve szolgálnak már ideirányított pszichiáterek és ortopéd orvosok is, hozzájuk csatlakozhat most több háziorvos" - olvasható a cikkben. A Jósában jelenleg mintegy 300 koronavírusos vagy COVID-19-gyanús beteget ápolnak, legalább tizedüket intenzív osztályon, közel 30 embert lélegeztetőgépen. Mint arról korábban mi is beszámoltunk, a Jósa András Kórház 66 éves főigazgatója, Adorján Gusztáv a múlt hunyt el koronavírus-fertőzésben Budapesten.

