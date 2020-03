Koronavírus: van, ahol gyógyszervásárlásra biztatnak

Hétfő délelőtt a részvények meredek zuhanása miatt mintegy 15 percre leállt a kereskedés az amerikai tőzsdéken, majd amikor újraindult, a legnagyobb tőzsdei indexek - Dow Jones, Nasdaq - több mint 6 százalékos zuhanást mutattak. Elemzők szerint a 2008-as pénzügyi válság óta ez volt a legnehezebb nap az üzleti világban. A tőzsdei válság és az olajárak zuhanása megrázta a pénzpiacokat - értékelte a helyzetet a The Wall Street Journal című amerikai lap.

Donald Trump amerikai elnök a Twitteren reagált, elsősorban az olajár esésére. "Szaúd-Arábia és Oroszország az olajáron és az olajkitermelésen vitatkozik. Ez és a fake news (álhírek - a szerk.) az oka a piaci zuhanásnak" - írta. Egy másik mikroblog írásában hozzátette: "jó hír a fogyasztóknak, a benzinárak csökkenőben vannak!". Egy későbbi Twitter-bejegyzésben pedig az influenzajárványt hasonlította az új típusú koronavírus okozta fertőzésekhez. Mint írta, tavaly 37 ezer amerikai halt meg, és évente átlagosan 27-70 ezren vesztik életüket influenzában. Most viszont megfogalmazása szerint "semmi nincs lezárva, az élet és a gazdaság megy a maga útján. Jelenleg 546 bizonyított koronavírusosfertőzésvan, 22 halálos áldozattal".

Az időseknek azt javasolják, hogy töltsék fel otthoni készleteiket. Fotó: Getty Images

Az elnök szavait elemzők úgy értékelték, hogy megpróbálja kisebbíteni a koronavírusos fertőzések terjedésének jelentőségét. Holott COVID-19 fertőzötteket már az Egyesült Államok 34 tagállamában és a szövetségi fővárosban, Washington DC-ben is diagnosztizáltak. Sajtóértesülések szerint ugyanakkor a kormányzat többféle intézkedést fontolgat. Trump és Steve Mnuchin pénzügyminiszter arról készül egyeztetni, hogy fizetett betegállományt vezetnek be a koronavírusos fertőzés nyomán megbetegedettek számára. Egyes sajtóhírek szerint a szenátus pénzügyi bizottsága célzott adókönnyítéseket tervez, bár ennek részleteiről nem nyilatkoztak.



Hétfői sajtóértekezletén Nancy Messonnier, az amerikai járványügyi és betegségmegelőzési központ (CDC) légúti betegségekkel foglalkozó részlegének igazgatója azt javasolta az időskorúaknak és azoknak, akik krónikus betegségekkel küszködnek, hogy hosszú időre vásároljanak be, és töltsék fel élelmiszer-, illetve gyógyszerkészleteiket. Messonnier közölte: a vírus könnyen és gyorsan terjed, és "lényegében nincs védettség ellene".

Több amerikai tagállamban hoztak intézkedéseket: vasárnap a nyugati parti Oregon követte Washington, Florida, vagy Kalifornia példáját, és egészségügyi szükségállapotot hirdetett. New York és a szövetségi főváros, Washington DC között felfüggesztették a gyorsvonatok közlekedését, az északnyugati Washington államban, Kaliforniában és New Yorkban több egyetemen szünetel az oktatás, illetve csakis online foglakozásokat tartanak.



Ezeken túl New York államban Andrew Cuomo kormányzó hétfőn sajtóértekezleten bejelentette, hogy mivel kevés folyékony fertőtlenítőszer van, ezért még a héten nagy mennyiségben szállítanak kormányzati hivatalokba, állami intézményekbe, iskolákba, börtönökbe.

