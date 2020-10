Koronavírus: van, ahol ágyból és orvosból sincs elég

A rádió riportösszeállítása szerint a járvány elsősorban a középnyugati tagállamokban lángolt fel ismét, de Idahótól Ohióig mindenütt emelkedett az új fertőzöttek száma. Emellett tíz amerikai tagállam - Arkansas, Dél-Dakota, Iowa, Kentucky, Montana, Nebraska, Nyugat-Virginia, Ohio, Oklahoma és Wisconsin - is arról számolt be, hogy megugrott az új típusú koronavírus okozta COVID-19 miatt kórházi kezelésre szoruló betegek száma.

Tíz amerikai tagállamban is megugrott a kórházi kezelésre szoruló betegek száma. Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Már tábori kórház is nyílt

A wisconsini Milwaukee-ban szerdán egy közparkban megnyílt az első tábori kórház, ahol már fogadták is az első koronavírusos betegeket. "Hálásak vagyunk a kórházainknak, de elszomorít bennünket, hogy hol tart ma Wisconsin" - nyilatkozta Tony Evers kormányzó. A politikus egyúttal arra kérte honfitársait, hogy maradjanak otthon. Közleménye szerint a tábori kórházban oxigénnel és remdesivirrel kezelik majd a betegeket.

Kentuckyban Andrew Beshear kormányzó gyászosnak nevezte a helyzetet, és elrendelte a kórházi kapacitások jelentős kibővítését. "Ha szükséges, akkor szállodákat és közparkokat is igénybe kell vennünk" - jelentette ki, utalva ő is a tábori kórházak felállításának lehetőségére, mint a koronavírus-járvány okozta helyzet kezelésének egyik módszerére. Oklahomában szerdán 821 új fertőzést állapítottak meg, a kormányzó, Kevin Stitt pedig elrendelte, hogy kórházba került betegeket "osszák el" az állam több egészségügyi intézménye között.

Van, aki még így sem szigorít

Idahóban szerdán minden korábbinál több, 1030 új fertőzöttet diagnosztizáltak, így ebben a tagállamban jelenleg több mint 45 ezer a koronavírusos betegek száma. A hely kormányzó, Brad Little ennek ellenére sem tette kötelezővé a szájmaszk viselését, és nem szigorított az eddig érvényben lévő elővigyázatossági intézkedéseken sem. Míg Bostonban Marty Walsh polgármester elrendelte, hogy valamennyi állami iskola távoktatásban folytassa a tanévet.

Mikor lesz vakcina?

A járvány-, és betegségmegelőzési központok (CDC) igazgatója, Robert Redfield úgy fogalmazott, optimista azt illetően, hogy akár még az év vége előtt rendelkezésre állhat a koronavírus-vakcina. Az emberi erőforrások és az egészségügy minisztere, Alex Azar pedig elképzelhetőnek tartja azt is, hogy az év végéig kétféle vakcina is kész lesz. "Január végéig elegendő vakcinánk lesz ahhoz, hogy az idős embereket, az egészségügyi dolgozókat és a mentőket beolthassuk" - mondta Azar. Arra számít, hogy márciusra pedig már valamennyi amerikai beoltásához is elég vakcina áll majd rendelkezésre.

