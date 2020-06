Koronavírus: változtak a jogsiszerzéshez köthető határidők

A koronavírus-járvány miatt bevezetett veszélyhelyzeti rendelkezésekkel összhangban 2020. március 19-étől mintegy két hónapon át szüneteltek a közlekedési vizsgák. Így az érintett szolgáltatók és személyek nem tudták megszerezni, megújíttatni vagy meghosszabbíttatni a közlekedési bizonyítványokat és engedélyeket. A vizsgák május második felében - a korlátozások fokozatos enyhítéséhez igazodva előbb vidéken, majd Budapesten és Pest megyében is - újraindultak.

Az elmúlt időszakban országszerte összesen mintegy 30 ezren vettek részt valamilyen vizsgaeseményen, a többség "B" kategóriás jogosítvány megszerzésére törekszik. A helyszíneken a koronavírus elleni védekezés jegyében csak korlátozott számban jelenhetnek meg a vizsgázók, ennek ellenére a veszélyhelyzet előtti időszakhoz képest nem nőtt a jelentkezést követő várakozási idő.

Változtak a jogsiszerzéshez köthető határidők a járvány miatt. Fotó: Getty Images

Nem kell megismételni a képzést

A koronavírus-járvány miatti átmeneti felfüggesztés következtében a közúti járművezetők esetében is előfordulhat, hogy egyes tanulók a képzés-vizsgáztatás területén jogszabályban rögzített határidőket nem tudják tartani, így akár a teljes képzés megismétlésére kényszerülhetnének. A forgalmi vizsga elmaradása akár féléves időveszteséggel, a képzési és vizsgadíjak újbóli befizetése több százezer forintos kiadással is járhatna. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium ennek elkerülése érdekében rendezte a képzéssel, vizsgáztatással összefüggő határidőket a közúti, vasúti és vízi közlekedésben is.

Senki sem kerül hátrányos helyzetbe

"A rendeletmódosításnak köszönhetően a vizsgák szüneteltetése miatt önhibáján kívül senki nem kerülhet hátrányos helyzetbe, senkit nem terhelhet indokolatlan többletköltség és időráfordítás" - közölte Mosóczi László közlekedéspolitikáért felelős államtitkár. Kifejtette, hogy a legtöbbeket érintő változás, hogy a közúti járművezető-képzési határidők, ha azok a koronavírus miatt kihirdetett veszélyhelyzet időtartama alatt, vagy annak megszűnését követő 15 napon belül járnak le, a veszélyhelyzet megszűnését követő 180. napig meghosszabbodnak.

