Koronavírus: Ukrajnában még mindig gyorsan terjed

A koronavírus-járvány a Magyarországot környező országokat sem kerülte el, a legtöbb helyen viszont már elkezdődhetett a szigorú óvintézkedések enyhítése. Ukrajnában azonban továbbra is gyors ütemben terjed az új kórokozó, és már több mint 14 ezer fertőzöttről tudnak, az áldozatok száma pedig meghaladta a 360-at. A legtöbb - 2 ezernél is több - fertőzöttet továbbra is a délnyugat-ukrajnai Csernyivci megyében tartják számon, a második helyen pedig a főváros, Kijev áll, mintegy 1700 azonosított esettel.

Az ukrán egészségügyi dolgozók körében már több mint 2600-an kapták el a koronavírust. A nagyarányú fertőzöttség egyik oka valószínűleg az, hogy a kórházi személyzetnél jóval több tesztet végeznek, mint a lakosság körében - véli Irina Mikicsak egészségügyi miniszterhelyettes. A fő problémának azonban azt nevezte, hogy Ukrajnában éveken át alig költöttek az orvosok és ápolók védőfelszerelésére, ezeknek a hiányosságoknak a következményeivel most, a koronavírus-járvány idején szembesültek.

Maszkot viselő járókelők Kijevben. Fotó: Getty Images

Nyitnák a határokat Ausztriában

Nincs értelme fenntartani a határellenőrzést azokon a pontokon, ahol az sokkal inkább akadályozza az embereket, mint amekkora védelmet jelent - véli Sebastian Kurz osztrák kancellár. A napokban úgy fogalmazott, Ausztria érdeke, hogy megnyissák a határokat a koronavírus-járvány szempontjából "biztonságos" országok irányába. Tájékoztatása szerint az elkövetkező hetekben Németországgal és Csehországgal folytatnak eszmecserét a kérdésben. Hozzátette ugyanakkor, hogy senkit sem engednek be Ausztriába azokból az országokból, ahol "nem biztonságos" a helyzet, vagyis ahol nem tudják ellenőrzés alatt tartani a koronavírus-járványt.

A kancellár szerint azt is mérlegelni kell, hogy a biztonságosnak tartott országokban az osztrákok kikkel kerülhetnek kapcsolatba, oda ugyanis olyan államokból is érkezhetnek emberek, ahol magas a koronavírus-fertőzöttek száma. Fontos továbbá, hogy az újonnan történő fertőződésekre gyorsan reagáljanak, megakadályozva egy esetleges második hullámot - szögezte le Kurz. Ausztria egyébként eddig csaknem 16 ezer esetet és 614 áldozatot regisztrált.

A horvátoknál és a szlovénoknál is javul a helyzet

Már karácsony előtt megjelenhetett Európában az új típusú koronavírus - kattintson a részletekért!

Úgy tűnik Horvátországban és Szlovéniában is sikerül ellenőrzés alatt tartani a koronavírust, ezekben az országokban ugyanis az utóbbi 2 hétben egyre gyengül a járvány. Horvátországban a járvány megfékezése érdekében március közepe óta érvényben lévő korlátozások fokozatos enyhítése után sem nőtt a fertőzöttek száma, ami arra ösztönzi a kormányt, hogy bevezesse az intézkedések feloldásának harmadik fázisát is - közölte Davor Bozinovic horvát belügyminiszter, a válságstáb vezetője.

Ez azt jelenti, hogy hétfőtől kinyithatnak a bevásárlóközpontok és az óvodák, valamint folytathatják a tanulást az általános iskolák alsó tagozatos osztályai. Visszaállítják a távolsági közösségi közlekedést, továbbá kinyithatnak a szálláshelyek, a kávézók és az éttermek is. A korábbi rendelet annyiban módosult, hogy szigorú előírások mellett és a higiéniai szabályok betartásával azok a kávézók és éttermek is kinyithatnak, amelyeknek nincs teraszuk. Elkezdhetik működésüket az autósiskolák is, a kamionsofőrök számára pedig nem lesz többé kötelező a házi karantén, amennyiben külföldi útról térnek haza. Május 11-én annak a lehetőségét is megvizsgálja a válságstáb, hogy teljesen feloldja-e a lakhelyelhagyási tilalmat. A horvátok egyébként péntekig csaknem 2200 koronavírus-fertőzöttről és 86 halottról adtak hírt.

A szomszédos Szlovéniában 24 óra alatt mindössze 1 új koronavírusos esetet regisztráltak, és senki nem hunyt el a Covid-19 betegség következtében. A diagnosztizált betegek közül 52-en vannak kórházban, közülük 13-at ápolnak intenzív osztályon. Az összes igazolt fertőzött száma eddig 1449, és 99-en vesztették életüket. Szlovéniában hat hét leállás után hétfőtől újraindul a tömegközlekedés. Újra járhatnak majd az autóbuszok és a vonatok, a nemzetközi forgalom visszaállítására azonban még várni kell. A légi közlekedés formálisan ugyan működik, de csak különleges esetekben. A cél azonban az, hogy az ország - bilaterális vagy európai protokoll szerint - mielőbb újranyithassa a határokat, hogy rendeződni tudjon a szlovén turizmus, amely a koronavírus-járvány miatt nagyon rossz helyzetbe.

Szlovákia eddig 1455 koronavírus esetet és 26 áldozatot, Románia csaknem 15 ezer fertőzöttet és 898 halottat, Szebria pedig csaknem 9900 beteget és 206 elhunytat regisztrált. Világszerte pedig már meghaladta a 3,86 milliót az igazolt megbetegedések száma, és több mint 270 ezren vesztették életüket a járvány során péntek délutánig.

Kinyitnak az iskolák és a szórakozóhelyek is Norvégiában - a részleteket olvassa el társportálunk, az nlc.hu cikkében!