Koronavírus: újranyitottak az olasz járványkórházak

Az olasz tartományok újranyitották a koronavírus-fertőzötteknek fenntartott kórházakat tizenegyezer intenzív hely biztosításával. Közben a járványgörbe lassan emelkedik Olaszországban. A korábbi északi gócpontnak számító Lombardiában 17 kórházat alakítottak ismét át a COVID-betegek számára, a középolasz Toszkánában és a déli Campaniában pedig 5-5 ilyen kórház működik.

Újranyitottak az olasz járványkórházak. Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Ez még az első hullám?

Olaszországban továbbra is a koronavírus-járvány első hulláma tart a járványgörbe erőteljes ingadozásával - vélekedett Walter Ricciardi, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) és a római egészségügyi tárca szakértője. Az egészségügyi államtitkár, Paolo Sileri pedig korábban úgy nyilatkozott, hogy Olaszországban is az esetszámok emelkedését várják, de a márciusi-áprilisi "cunami" nélkül. Jelenleg több mint 3 ezer fertőzött van kórházban és 271 koronavírusos beteget kezelnek intenzív osztályon. Számuk az utóbbi három napban majdnem tízzel emelkedett naponta.

h i r d e t é s

Tesztelik a diákokat

Koronavírus és influenza: nagy bajt okozhatnak együtt - részletek itt.

Közben az egészségügyi tárca azt is bejelentette, hogy ötmillió gyorstesztet rendeltek az oktatási intézmények tanulóinak ellenőrzésére. Nyálminta-vétellel húsz perc alatt szűrik ki az új típusú koronavírussal fertőzötteket. Bologna polgármestere pedig bejelentette, hogy minden hétvégén kötelező lesz a szájmaszk viselése a város központjában szabadtéren is. Szerdától Szicília szigetén is kötelező a maszk az utcákon, ha nem lehet betartani a legalább egyméteres távolságot. Ugyanígy kötelező a szájmaszk szabadtéren is Campania tartományban és Liguria, valamint Puglia több városában.

Hamarosan szükség lehet a járványban a kiskunhalasi konténerkórházra, de előtte még téliesíteni kell - a részletekért olvassa el társportálunk, az nlc.hu cikkét!