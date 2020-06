Koronavírus: újranyit egy európai látványosság

A francia kormány július 10-e után nem kívánja meghosszabbítani a koronavírus-járvány miatti egészségügyi rendkívüli állapotot, a helyzet ugyanis kedvező irányban változik. Az egészségügyi rendkívüli állapot kivezetését ugyanakkor a kormányzat szerint alaposan és fokozatosan meg kell szervezni. A napokban meg is vitatják a törvénytervezetet, amely a következő négy hónapra lehetőséget teremt meghatározni a szabályokat a tömegközlekedési eszközökön, korlátozni vagy megtiltani egyes gyülekezéseket, valamint bezáratni egyes intézményeket. A javaslat viszont nem adna lehetőséget az olyan szigorú karantén újbóli bevezetésére, amilyen március 17-től május 11-ig volt érvényben a járvány megfékezésére, és amely a gazdaság hirtelen leállását eredményezte.

Június 25-étől látogatható az Eiffel-torony

A tervek szerint június 25-én nyit újra a párizsi Eiffel-torony, amely a koronavírus-járvány miatt március közepén zárt be. A turistalátványosságot egyelőre csak a második emeletig lehet majd látogatni és csak gyalog lehet felmenni, a maszkviselés pedig 11 éves kortól kötelező lesz. A turistalátványosságot működtető vállalat tájékoztatása szerint a járvány miatti három hónapos zárvatartás a második világháború óta a leghosszabb szünet volt. A bejelentés szerint egyszerre csak korlátozott számú látogatót engednek majd fel, és csak egy irányban lehet majd közlekedni a toronyban - a keleti lépcsőn felfelé, a nyugatin pedig lefelé.

Szigorú szabályok mellett, de június 25-étől újra látogatható az Eiffel-torony.

Fotó: Getty Images

A torony csúcsa egyelőre zárva marad. Ezt azzal indokolják, hogy a koronavírus terjedésének megakadályozása érdekében el kell kerülni, hogy túl sokan szourljanak össze a második emeletről a toronyba vezető szűk liftekben. A működtető cég szerint azonban még a nyár folyamán eltörölhetik a legfelső szintre vonatkozó korlátozást is. A járványhelyzet alakulásának függvényében azonban a torony aljából a második szintig közlekedő lifteket is hamarosan működésbe lehet majd állítanim de csak a megfelelő feltételekkel - korlátozzák majd például a látogatók számát liftenként. Hamarosan az internetes jegyfoglalás kezdetének dátumát is közlik.

Bár Párizs leghíresebb, 324 méter magas turistalátványossága március 13-a óta zárva van, a fényei nem aludtak ki. Az általános karantén alatt minden este 8 órakor, amikor a franciák az ablakba kiállva tapssal köszöntötték az egészségügyi dolgozókat, az Eiffel-tornyon a Merci (Köszönet) felirat jelent meg, majd olyan üzenetek, amelyek arra bíztatták az embereket, hogy maradjanak otthon. Május 8-án "Szerencse, hogy itt vagytok" felirat kíséretében egészségügyi dolgozók és önkéntesek portréit vetítették ki a toronyra felerősített óriásképernyőre. Franciaországban egyébként a legfrissebb adatok szerint eddig 191523 embert fertőzött meg és 29299 életet követelt az új típusú koronavírus.

Kötelező marad a maszk Spanyolországban

Koronavírus: fokozatosan tűnik el Németországból - kattintson a részletekért!

A spanyol kormány fenntartaná a kötelező utcai maszkviselést, amíg a koronavírus-fertőzéssel szemben nem lesz hatékony kezelés - közölte Salvador Illa egészségügyi miniszter. Emellett ismertette a kabinet legutóbbi ülésén elfogadott jogszabály-tervezetet is, amellyel a járványügyi korlátozások feloldását követően szavatolnák a biztonságot. "Ebben az új szakaszban alapvető a megelőzés és az egyéni felelősség" - fogalmazott. Amennyiben a javaslatot a törvényhozás is jóváhagyja, 6 éves kor felett továbbra is szájmaszkot kell hordani minden olyan nyilvános helyen, ahol nem lehet betartani az előírt, minimum 1,5 méteres védőtávolságot. A maszkviselés ellenőrzése a helyi hatóságok feladata lesz, a szabályszegők pedig akár 100 eurós - mintegy 34 500 forintos - bírságra számíthetnek.

A tervezetben szerepel az is, hogy biztosítani kell a koronavírus-gyanús esetek mielőbbi tesztelését, a tartományoknak továbbra is jelenteniük kell egészségügyi ellátási kapacitásaikat a központi kormánynak, az idősotthonoknak pedig válságtervvel kell készülniük új gócok kialakulásának esetére. A távolsági közlekedésben legalább egy hónapig meg kell őrizni az utaslistát, a munkahelyeken pedig biztosítani kell a kézfertőtlenítést és a védőfelszerelést, amennyiben az előírt távolság betartása a dolgozók között nem megoldható. A járvány miatt március 15-én életbe lépett szükségállapot június 21-én jár le, a határokat pedig július elsején nyitják meg a külföldi turisták előtt. A spanyolok egyébként egyébként eddig 241966 esetről és 27136 áldozatról adtak hírt.

Újabb lazítás jön Angliában

A koronavírus-helyzet folyamatos javulása miatt jövő hétfőtől kinyithatnak a nem alapvető közszükségleti cikkeket árusító boltok is Angliában, de a hatóságok ellenőrizni fogják, hogy az üzletek betartják-e a járványügyi biztonsági előírásokat. A szabadtéri piacok, valamint azok az autókereskedések, amelyeknek van megfelelő méretű szabadtéri bemutatóterük, már június elején megnyithattak. Emellett részlegesen megindulhatott a tanítás is az általános iskolákban.

Észak-Írországban már pénteken el lehet kezdeni az árusítást a nem élelmiszereket és gyógyszereket forgalmazó boltokban is. Skóciában és Walesben azonban a helyi kormányok egyelőre nem határozták meg az alapvető szükségleti termékeken kívüli cikkeket árusító boltok nyitásának időpontját. Az éttermek, bárok, kávézók és pubok pedig - amelyek szintén március vége óta zárva vannak - a kormány továbbra is érvényben lévő menetrendje alapján legkorábban július 4-én nyithatnak ki. Nagy-Britanniában egyébként eddig 290581 koronavírus-fertőzöttet és 40968 elhunytat regisztráltak a járvány kezdete óta.

Másfél éve ki sem mozdult otthonról, mégis koronavírusos lett egy férfi - a részletekért olvassa el társportálunk, az nlc.hu cikkét!