Koronavírus: újra szigorítanak az olaszok

Átlépte az 55 ezret az aktív koronavírus-fertőzőttek száma Olaszországban, és mintegy 3500 beteget ápolnak kórházban, 323-an intenzív osztályon fekszenek. Egy hónapja még "csak" 1607 beteg szorult kórházi kezelésre és 121-en voltak intenzíven. A járványgörbe lassú, de fokozatos emelkedése miatt újból, lépcsőzetesen szigorítják a korlátozásokat.

Újra kötelező lehet a szájmaszk szabadtéri használata egész Olaszországban.

Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Ilyen szabályok lesznek

Hamarosan újra kötelező lehet a szájmaszk szabadtéri használata egész Olaszországban. A kormány emellett 400-tól 3000 euróig terjedő szankciót javasol a szabályszegők ellen. Több olasz tartományban egyébként már most is kötelező az utcai szájmaszkhasználat az új típusú koronavírus elleni védekezés jegyében.

Bejelentették azt is, hogy január 31-éig meghosszabbítják a koronavírus-járvány miatti egészségügyi veszélyhelyzetet, amelyet idén január végén vezettek be. Ez azt jelenti, hogy továbbra is befagyasztják az elbocsátásokat, valamint fenntartják a távmunkavégzést.

Gyülekezési korlátozás

Este 11 órakor minden vendéglátóhelynek be kell zárnia. Szabadtéren maximum 1000, zárt térben pedig egyelőre 200 fővel tarthatnak rendezvényeket. Szükség esetén az üzletekben egy időben tartózkodók számát is korlátozzák a koronavírus elleni védekezés érdekében. A tömegközlekedési eszközökön a helykihasználtság 80 százalékos marad.

