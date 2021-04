Koronavírus: újabb több százezer adag vakcinát kaptunk

Kedden megérkezett Magyarországra a 17. szállítmány a Pfizer és a BioNTech közös fejlesztésű koronavírus-vakcinájából, így ebből az oltóanyagból már mintegy 2 milló adagot kaptunk. A legutóbbi utánpótlás 248800 dózist tartalmazott, amely 124400 személy kétszeri beoltására elegendő. A Pfizer közleménye szerint a cég első szállítmánya december 26-án érkezett az országba, és azóta hetente juttatnak el hozzánk újabb adagokat. Az első negyedévre vállalt teljes vakcinamennyiséget egyébként maradéktalanul kiszállította a vállalat, 2021 második negyedévétől pedig jelentősen növelte a Magyarországra érkező mennyiséget, így csak áprilisban 1 millió dózisra számíthatunk.

Beoltanak egy férfit a koronavírus elleni a Petz Aladár Megyei Oktató Kórházban.

Fotó: MTI/Krizsán Csaba

Mi a helyzet a többi vakcinával?

A Pfizer-féle oltóanyag mellett 28800 adagnyi AstraZeneca-vakcina is érkezett az országba, valamint már az első Janssen-szállítmányt is megkaptuk, szintén 28800 adaggal. Ezeken kívül nem sokkal éjfél után 120 ezer második dózisú Szputnyik V is befutott Budapestre - erről Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter tájékoztatott a közösségi oldalán, később pedig egy videót is közzétett a szállításról.

h i r d e t é s

Koronavírus: okozhat-e vérrögöt a Janssen vakcinája? Kattintson a válaszért!

Magyarország immár hat új típusú koronavírus elleni oltóanyaggal rendelkezik, ennek is köszönhető, hogy a beoltottak száma már meghaladta a 3 milliót és a magyar lakosság átoltottsága (30 százalék) az uniós átlag (15 százalék) duplája - olvasható a kormányzati tájékoztató oldalon közzétett, frissített összefoglalóban. Mint írták, Magyarország összesen 24 millió adagot vár az uniós beszerzésből, amelynek eddig a 12 százaléka érkezett meg négy gyártótól - a Pfizertől, a Modernától, az AstraZenecától és a Janssentől. Felhívták a figyelmet továbbá arra, hogy az új táblázat a Magyarországnak lakosságarányosan szánt, frissített vakcinamennyiségeket tartalmazza.

Forrás: koronavirus.gov.hu

Keletről is várunk még oltóanyagot

Mint ismert, Magyarország orosz és a kínai vakcinák beszerzésére is szerződött, így ezekből összesen további 3,5 millió ember COVID-19 elleni oltására elég vakcina érkezik a következő hónapokban. A kínai vakcinából eddig 1,1 millió adagot kaptunk, amelyet most is főként a regisztrált idősek első és második körös oltására használnak a háziorvosok. Az eddig érkezett Szputnyik-vakcinákat pedig a kórházi oltópontokra szállították, és nagyrészt szintén a regisztrált idősek oltásához használták fel.

Koronavírus: jó hír jött az új kínai vakcináról - olvassa el a részleteket!