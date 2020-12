Koronavírus: újabb országban engedélyezték a Pfizer/BioNTech-vakcinát

Kanada korábban húszmillió adagot rendelt a koronavírus elleni oltóanyagból. Ez - mivel fejenként két oltásra lesz szükség - az első menetben tízmillió embernek, tehát a lakosság csaknem egynegyedének lesz elegendő. A kanadai hivatal tájékoztatása szerint decemberben 249 ezer adagot, jövő márciusig pedig újabb négymillió adagot fog kapni az ország a vakcinából.

Még a hónapban csaknem negyedmillió adag oltást kap Kanada.

Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Még 3 gyártó vár az engedélyeztetésre

A kormány egyébként már egy opciós szerződést is kötött a Pfizerrel és a BioNtech-kel, további 56 millió adagra. Emellett három másik gyógyszergyártó, köztük az amerikai Moderna is engedélyezési kérelmet nyújtott be saját COVID-vakcinájára az országban.

95 százalékos hatékonyság

Az amerikai Pfizer és a német BioNtech november elején bejelentette, hogy az új típusú koronavírus ellen kifejlesztett oltóanyaguk hatékonysága az addigi klinikai próbák és vizsgálatok eredményei alapján 90 százalék körüli. Nem sokkal később viszont közölték, hogy a végleges hatékonysági mutató ennél is jobb: eléri a 95 százalékot.

A brit gyógyszerfelügyeleti hatóság pedig a múlt héten jelentette be, hogy az Egyesült Királyság a világon elsőként jóváhagyta a Pfizer/BioNTech-vakcinát. Az országban azóta már el is indult a vakcinálás.