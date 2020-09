Koronavírus: újabb intézmények szigorítottak

A fővárosban az Országos Gerincgyógyászati Központ tiltotta meg a betegek felkeresését csütörtöktől, míg péntektől a kecskeméti Bács-Kiskun Megyei Oktatókórház Kalocsai Szent Kereszt Kórházában hoztak hasonló intézkedést. A koronavírus-helyzet miatt bevezetett látogatási tilalom alatt súlyos, életveszélyes állapotú betegnél egy hozzátartozó, kiskorú beteg mellett egyik szülője vagy törvényes képviselője, szülő nőnél pedig egy általa megjelölt személy tartózkodhat. A betegek egyházi személlyel is tarthatják a kapcsolatot.

Újabb kórházakból és idősotthonokból tiltják ki a látogatókat.

Szerdától látogatási tilalmat vezettek be a Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ minden betegellátó szervezeti egységében is. A látogatási tilalom alól kizárólag a jogszabály által előírt esetekben adhat mentességet a szervezeti egység vezetője a koronavírus okozta krízis idején.

A miskolci otthonokban is tilalom van

Miskolc önkormányzata a területileg illetékes járványügyi hatósággal egyeztetve péntektől kijárási és látogatási tilalmat léptetett életbe a Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény által fenntartott három idősotthonban és három gondozóházban. Az új típusú koronavírus hazai terjedésének gyorsasága miatt azonban további szigorítások bevezetését is szükségesnek tartják, így hétfőtől az önkormányzat és a Miskolc Holding Zrt. ügyfélszolgálatain az eddigi kötelező maszkviselés és kézfertőtlenítés mellett minden esetben lázmérés is lesz.

A Búza téri és a Vasgyári piacon, valamint a város által működtetett őstermelői piacokon is fokozott óvintézkedéseket vezetnek be, péntektől kötelező a maszkviselés. Emellett az autóbuszokon és a villamosokon is előírják az arc eltakarását minden utas számára.

