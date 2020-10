Koronavírus: újabb helyszíneken lesz kötelező a maszk

A szerdai kormánydöntés értelmében hétfőtől, vagyis november 2-ától már a vendéglátóüzletekben és a szórakozóhelyeken is kötelező lesz a maszk viselése. Az új típusú koronavírus terjedésének megfékezését szolgáló védőeszközt csak étel és ital fogyasztásának idejére szabad levenni.

Csak az evés idejére szabad levenni a maszkot. Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Még mindig vannak szabályszegők

A korábban bevezetett szabályok szerint a szabadtéri rendezvényeken, a gyűléseken, a sportrendezvényeken, az üzletekben, a tömegközlekedési eszközökön, a mozikban, a színházakban, a bevásárlóközpontok területén, az egészségügyi és szociális intézményekben, valamint ügyfélfogadási irodákban is kötelező maszkot viselni. Azonban még mindig vannak olyanok, akik nem tartják be a koronavírus-járvány elleni védekezéshez szükséges előírásokat. Szeptember 21-e óta már 696, az elmúlt 24 órában pedig 16 esetben kellett intézkednie a rendőrségnek azért, mert egyes személyek nem vagy nem megfelelően viselték a maszkot tömegközlekedés közben - közölte Kiss Róbert.

Meredek emelkedés

Meredeken emelkedő második hullámot látunk - jelentette ki Galgóczi Ágnes, a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) járványügyi osztályvezetője. A szakember hangsúlyozta, hogy az előttünk álló, ősztől tavaszig tartó szezon kedvez a felsőlégúti fertőzések terjedésének, ezért nagyon fontos, hogy legalább az influenza ellen minél többen beoltassák magukat - ez az orvosokat is segíti a koronavírus-fertőzés mihamarabbi diagnosztizálásában. Kiderült továbbá, hogy hamarosan a négykomonensű vakcinákat is kiszállítják a háziorvosoknak, amelyeket elsősorban a krónikus betegségben szenvedő, 3 év alatti gyermekeknek kell biztosítani. Az NNK járványügyi osztályvezetője azt is kiemelte, hogy mindkét Magyarországon elérhető oltóanyag biztonságos.

