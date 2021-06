Koronavírus: újabb helyen törölték el a kötelező maszkviselést

Egy év után minden olasz tartományban feloldották az ősz óta érvényes maszkviselési kötelezettséget.

Egész Olaszországban szájmaszk nélkül lehet az utcákon közlekedni. Hétfőtől minden tartományban feloldották az ősztől érvényes, koronavírus miatti járványkorlátozásokat.

Az idősek fontolva haladnak

Elsőként a fiatalok vették le magukról a szájmaszkot, az óvatosabb idősebbek között még sokan használják annak ellenére, hogy szabadtéren már nem kötelező a hétfőn nulla órától életbe lépett rendelkezés értelmében. Az egészségügyi hatóságok arra kérték a lakosságot, mindenki továbbra is hordja táskájában, zsebében a maszkot, amelynek viselete továbbra is kötelező zárt térben, vagyis az üzletekben és a közlekedési eszközökön is. Azokon kívül tanácsolt a szájmaszk viselete az emberekkel teli szabadtéri helyszíneken is, ahol tömörülés keletkezhet. "Továbbra is félek, mivel tudom, hogy a körülöttem lévők közül sokan még nincsenek koronavírus ellen beoltva" - nyilatkozta egy szájmaszkos férfi, aki még csak az első adag vakcinát kapta meg. És mások is azt mondták, annyira megszokták a viseletét, hogy most nem képesek egyik napról a másikra szájmaszk nélkül lenni.

Az idősebbek óvatosabbak a maszk elhagyását illetően. Fotó: Getty Images

A delta variáns miatt óvatosak

A szájmaszk használat október vége óta volt kötelező szabadtéren, de az olaszok többsége tulajdonképpen utoljára tavaly nyáron ment utcára maszkviselet nélkül. Olaszország összes régiója úgynevezett fehér színű zónába lépett át hétfőtől, ami a járványkorlátozások eltörlését jelenti. Az esti kijárási tilalmat már június 21-én feloldották. Néhány város azonban továbbra is kivételt képez, mivel a nem kedvező járványmutatók miatt továbbra is érvényesek az óvintézkedések, például az umbriai Norciában, ahol továbbra is kötelező a szabadtéri szájmaszk-használat.

Az egészségügyi tárca adatai szerint 49,8 millióan kaptak már védőoltást, közülük 17,7 millióan második adagban is részesültek, vagyis a lakosság 32,9 százaléka van már átoltva. A naponta végzett mintegy 200 ezer teszten kevesebb mint ezer új esetet szűrnek, az új betegek között a delta variáns egy hónap leforgása alatt megközelítette a húsz százalékos arányt. A vírus-mutáció tetőzése az előrejelzések szerint augusztusban várható Olaszországban.

