Koronavírus: újabb áldozatok a "szellemvárosban"

Nemrég számoltunk be arról, hogy a koronavírus-járvány újbóli felerősödése miatt Kína több településén, így Sanghajban is szigorú korlátozásokat vezettek be. Az iparváros lakói közül sokan napokig nem hagyhatták el az otthonaikat, így az utcákon sétálva olyan érzése lehetett az embernek, mintha egy szellemvárosba tévedt volna. A lezárások ellenére azonban a napokban újabb haláleseteket jelentettek a városból.

Koronavírustesztre váró tömeg Sanghajban. Fotó: Kyodo News/Getty Images

Oltatlan idősek haltak meg

A sanghaji egészségügyi hatóságok hétfői beszámolója szerint három COVID-19-cel diagnosztizált beteg hunyt el. Mindhárom áldozat idős - 89 és 91 év közötti - volt. A betegek egészségügyi problémáik, egyebek mellett cukorbetegség, rák, illetve agyi infarktus miatt nem vehették fel a koronavírus elleni védőoltást.

h i r d e t é s

Egy új kutatás négy vakcinát hasonlított össze az immunválasz szempontjából, és mindegyik jól szerepelt a hatékonyság tekintetében.

Napi 22 ezer esetet regisztrálnak

A 25 millió lakosú városban március eleje óta mintegy 372 ezer koronavírus-fertőzöttet azonosítottak. A hétfői adatok azonban némi enyhülést jeleztek: a napi új esetek száma 10 százalékkal csökkent az egy nappal korábbihoz képest, de még így is több mint 22 ezer fertőzöttet igazolnak naponta. A tüneteket is produkáló fertőzöttek száma ebből mindössze 2417 volt. A sanghaji egészségügyi bizottság közlése szerint minden lakónegyedben, ahol az elmúlt hét nap során akár egyetlen új fertőzöttet is azonosítottak, a lakókat egy héten át naponta tesztelik.

A város egészét április elején helyezték vesztegzár alá. Az intézkedések nyomán azonban a város lakói akadozó élelmiszerellátásra, élelmiszerhiányra, valamint esetenként a szükséges orvosi ellátás hiányára panaszkodtak. A múlt hét elejétől ezért engedélyezték a vesztegzár feloldását az olyan lakónegyedekben, ahol 14 napon át nem azonosítottak újabb fertőzötteket. Ám az intézkedés nem feltétlenül jelent számottevő enyhítést, hiszen a lakónegyed környezetének kockázati besorolásától is függ, hogy a lakók kimehetnek-e az utcára.

Minél több barátunk van, annál nagyobb eséllyel fertőződhetünk meg a koronavírussal - derült ki egy friss tanulmány eredményéből.