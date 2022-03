Koronavírus: újabb 83 áldozat itthon

Újabb 3539 magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 1 793 120 főre nőtt a Magyarországon beazonosított fertőzöttek száma. Emellett elhunyt 83 beteg, így a koronavírus-járvány hazai áldozatainak száma 44 134-re emelkedett - olvasható a koronavirus.gov.hu-n.

A Johns Hopkins Egyetem szerda reggeli adatai alapján a világon 438 533 674 ember fertőződött meg eddig a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma pedig 5 964 695 volt. Az új koronavírus okozta COVID-19-nek továbbra is az Egyesült Államokban van a legtöbb fertőzöttje, szám szerint 79 088 507, míg a halálos áldozatok száma 952 629. A második helyen India áll 42 938 599 fertőzöttel és 514 246 halálos áldozattal, a harmadikon pedig Brazília, ahol 28 818 850 fertőzöttről és 649 922 halálos áldozatról tudnak. A beadott védőoltáson száma meghaladta a 10,5 milliárdot.

Több mint 3 ezren vannak kórházban

Jelenleg 142 902 aktív koronavírus-fertőzött van Magyarországon. 3313-an szorulnak kórházi kezelésre, közülük 133-an lélegeztetőgépen vannak. Közben viszont 1 606 084 személyt már gyógyultnak nyilvánítottak. A legfrissebb adatok szerint 9 800 személy van hatósági házi karanténban, és több mint 10,8 millió tesztet végeztek el az országban.

Beoltanak egy nőt a Pfizer-vakcina negyedik adagjával Nagykanizsán. Fotó: MTI/Varga György

Így áll az átoltottság

Átmeneti cukorbetegséget okozhat a koronavírus-fertőzés.

Eddig 6 395 085 személyt oltottak be Magyarországon a koronavírus ellen, 6 170 630-an pedig már a második dózist is megkapták. Azoknak, akik már legalább 4 hónappal ezelőtt megkapták a COVID-19 elleni oltás második adagját, a harmadik, emlékeztető dózis beadatását is ajánlják. A friss információk szerint 3 811 803-an meg is kapták az ismétlő oltást.

A regisztrációs oldal és az időpontfoglaló folyamatosan nyitva van az oltáshoz, ráadásul márciusban is minden csütörtökön, pénteken, és szombaton oltási akciót tartanak a kórházi oltópontokon. Ezek keretében előzetes regisztráció és időpontfoglalás nélkül is beadathatjuk magunknak a koronavírus elleni védőoltást. Továbbra is öt vakcina közül lehet választani.

