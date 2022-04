Koronavírus: újabb 40 áldozat itthon

Újabb 2327 magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 1 854 198-ra nőtt a Magyarországon beazonosított fertőzöttek száma. Emellett elhunyt 40 beteg, így a koronavírus-járvány hazai áldozatainak száma 45 510-re emelkedett - olvasható a koronavirus.gov.hu-n.

Nemzetközi adatok Eddig 488 429 649 embert fertőzött meg és 6 142 994 életet követelt a világban az új típusú koronavírus. Közben viszont a beadott védőoltások száma már a 10,8 milliárdot is meghaladta - derült ki a Johns Hopkins Egyetem és Kórház péntek délelőtti adataiból. Az elmúlt egy nap alatt 1 602 071 fertőzöttet és 4 791 halálos áldozatot regisztráltak világszerte a koronavírus-járvánnyal összefüggésben.

Jelenleg 99 318 aktív koronavírus-fertőzött van Magyarországon. 1858-an szorulnak kórházi kezelésre, közülük 56-an lélegeztetőgépen vannak. Közben viszont 1 709 370 személyt már gyógyultnak nyilvánítottak. A legfrissebb adatok szerint 9 191 személy van hatósági házi karanténban, és több mint 11,2 millió tesztet végeztek el az országban.

Egy férfi megkapja a koronavírus elleni negyedik oltását Nagykanizsán. Fotó: MTI/Varga György

Ennyien kaptak oltást itthon

Eddig 6 402 762 személyt oltottak be Magyarországon a koronavírus ellen, 6 187 600-an pedig a második dózist is megkapták. Azoknak, akik már legalább 4 hónappal ezelőtt megkapták a COVID-19 elleni oltás második adagját, a harmadik, emlékeztető dózis beadatását is ajánlják. A friss információk szerint 3 845 314-en meg is kapták a harmadik, 261 879-en pedig a negyedik oltást is.

A regisztrációs oldal és az időpontfoglaló egyébként folyamatosan nyitva van az oltáshoz; a vakcina felvétele továbbra is lehetséges a kórházi oltópontokon, a háziorvosoknál és a házi gyermekorvosoknál. Mivel a koronavírus-járvány ötödik hullámának leszálló ágában vagyunk, a kormány már kivezette a járványügyi korlátozásokat, és megszűnt a maszkviselési kötelezettség.

Jelentősen csökkenti az új típusú koronavírus okozta COVID-19 miatti halálozás veszélyét a második emlékeztető oltás, vagyis a negyedik dózis - állapította meg egy új izraeli tanulmány.