Koronavírus: újabb 27 áldozat itthon

Újabb 2 534 magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 1 879 480-ra nőtt a Magyarországon beazonosított fertőzöttek száma. Emellett elhunyt 27 beteg, így a koronavírus-járvány hazai áldozatainak száma 45 865-re emelkedett - olvasható a koronavirus.gov.hu-n.

Nemzetközi adatok Eddig 501 512 915 embert fertőzött meg és 6 188 577 életet követelt világszerte az új típusú koronavírus. Közben viszont a beadott védőoltások száma már a 11,1 milliárdot is meghaladta - derült ki a Johns Hopkins Egyetem és Kórház csütörtök délelőtti adataiból. Az elmúlt egy nap alatt 1 149 174 fertőzöttet és 4 633 halálos áldozatot regisztráltak világszerte a koronavírus-járvánnyal összefüggésben.

Ennyien vannak kórházban

Jelenleg 84 908 aktív koronavírus-fertőzött van Magyarországon. 1 648-an szorulnak kórházi kezelésre, közülük 50-en lélegeztetőgépen vannak. Közben viszont 1 748 707 személyt már gyógyultnak nyilvánítottak. A legfrissebb adatok szerint 3 931 személy van hatósági házi karanténban, és több mint 11,2 millió tesztet végeztek el az országban.

Beoltanak egy nőt a Pfizer-vakcina harmadik, emlékeztető adagjával Nyíregyházán. Fotó: MTI/Balázs Attila

Oltások számokban

Sok embert taszított mélyszegénységbe a járvány.

Eddig 6 404 687 személyt oltottak be Magyarországon a koronavírus ellen, 6 190 310-en pedig a második dózist is megkapták. Azoknak, akik már legalább 4 hónappal ezelőtt megkapták a COVID-19 elleni oltás második adagját, a harmadik, emlékeztető dózis beadatását is ajánlják. A friss információk szerint 3 854 775-en meg is kapták a harmadik, 277 168-an pedig a negyedik oltást is.

A regisztrációs oldal és az időpontfoglaló folyamatosan nyitva van az oltáshoz; a vakcina felvétele továbbra is lehetséges a kórházi oltópontokon, a háziorvosoknál és a házi gyermekorvosoknál. A húsvéti ünnepek után keddenként időpontfoglalással, péntekenként akár időpontfoglalás nélkül is lehet menni oltásra.

Az omikron variáns megjelenése óriási kihívás elé állította Kína eddigi járványkezelési rendszerét. A koronavírus ismételten felgyorsult terjedése miatt több helyen újra szigorú korlátozások vannak érvényben.