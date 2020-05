Koronavírus: újabb 24 beteg és 11 halott itthon

Újabb magyar állampolgároknál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, így 3535-re nőtt a Magyarországon beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt újabb 11 idős krónikus beteg, ezzel 462-re emelkedett a koronavírus-járvány hazai áldozatainak száma - olvasható a koronavirus.gov.hu-n.

Koronavírusteszthez vesznek vért egy férfitől Kecskeméten. Fotó: MTI/Bús Csaba

46-an vannak lélegeztetőgépen

Koronavírus: 12 ezer kórházi ágy újra használható hétfőtől - kattintson a részletekért!

Jelenleg 568 koronavírusos beteg szorul kórházi ellátásra, közülük 46-an vannak lélegeztetőgépen. Közben pedig már 1400-an távozhattak gyógyultan az egészségügyi intézményekből. Az aktív fertőzöttek száma 1673, csaknem felük - 45 százalékuk - budapesti.

A friss adatok szerint 10388 személy van hatósági házi karanténban, és már több mint 137 ezer koronavírustesztet végeztek el az ország akkreditált laboratóruimaiban.

Mától vidéken és Pest megyében újabb enyhítések léptek életbe, és a fővárosban is megszűnt a kijárási korlátozás. A koronavírus-járvány azonban még nem ért véget, így továbbra is fontos az általános óvintézkedések betartása. Mától a kórházi ellátások újraindításának következő üteme is megkezdődik.

