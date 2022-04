Koronavírus: újabb 24 áldozat itthon

Tegnap óta újabb 2 047 magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 1 890 953 főre nőtt a Magyarországon beazonosított fertőzöttek száma. Emellett elhunyt 24 beteg, így a koronavírus-járvány hazai áldozatainak száma 46 048-ra emelkedett - olvasható a koronavirus.gov.hu-n.

Nemzetközi adatok Eddig 507 940 673 embert fertőzött meg és 6 211 829 életet követelt világszerte az új típusú koronavírus. Közben viszont a beadott védőoltások száma már a 11,21 milliárdot is meghaladta - derült ki a Johns Hopkins Egyetem és Kórház péntek délelőtti adataiból. Tegnap óta 928 743 fertőzöttet és 4 283 halálos áldozatot regisztráltak világszerte a koronavírus-járvánnyal összefüggésben. h i r d e t é s

Jelenleg 68 288 aktív koronavírus-fertőzött van Magyarországon. 1449-en szorulnak kórházi kezelésre, közülük 45-en lélegeztetőgépen vannak. Közben viszont 1 776 617 személyt már gyógyultnak nyilvánítottak. A legfrissebb adatok szerint 1 612 személy van hatósági házi karanténban, és több mint 11,29 millió tesztet végeztek el az országban.

Pfizer-vakcinával oltanak be egy nőt a fővárosi Honvédkórházban kialakított oltóponton. Fotó: MTI/Kovács Attila

Oltások számokban

Egyre enyhébb megbetegedést okoz a koronavírus.

Eddig 6 405 472 személyt oltottak be Magyarországon a koronavírus ellen, 6 191 345-en pedig a második dózist is megkapták. Azoknak, akik legalább 4 hónappal ezelőtt megkapták a COVID-19 elleni oltás második adagját, a harmadik, emlékeztető dózis beadatását is ajánlják. A friss információk szerint 3 858 487-en meg is kapták a harmadik, 281 150-en pedig már a negyedik oltást is.

A regisztrációs oldal és az időpontfoglaló egyébként folyamatosan nyitva van az oltáshoz. Továbbra is öt vakcina közül lehet választani, a gyermekek immunizálása is folyamatos. A kórházi oltópontokra már csak keddenként és péntekenként lehet menni időpontfoglalással. Péntekenként emellett oltási akciónapot is tartanak, amikor 7 és 19 óra között akár időpontfoglalás nélkül is lehet menni az oltópontokra.

Kutatók a koronavírus BA.2 alvariánsának két olyan mutációját is azonosították, amelyek veszélyesebbek lehetnek az eredetinél - írja a CNN.