Koronavírus: újabb 207 áldozat itthon

Újabb 3427 magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 764394-re nőtt a Magyarországon beazonosított fertőzöttek száma. Emellett elhunyt 207 beteg, így a koronavírus-járvány hazai áldozatainak száma 26208-ra emelkedett - olvasható a koronavirus.gov.hu-n. A legutóbbi elhunytak többsége is idős, krónikus betegségben szenvedő személy volt. Meghalt ugyanakkor egy 24 éves nő is, akinek nem volt alapbetegsége.

7177-en vannak kórházban

Jelenleg 264039 aktív koronavírus-fertőzött van Magyarországon. 7177-en szorulnak kórházi kezelésre, közülük 844-en lélegeztetőgépen vannak. Közben viszont 474147 személyt már gyógyultnak nyilvánítottak. A legfrissebb adatok szerint 42182 személy van hatósági házi karanténban, és 5,23 millió tesztet végeztek már el az országban.

Schranz Róbert háziorvos beolt egy nőt a koronavírus ellen.

Fotó: MTI/Kiss Dániel

Részletek a vakcinázásról

Eddig 3,5 millió személyt oltottak be a koronavírus ellen, csaknem 1,5 millióan pedig már a második dózist is megkapták. Már a 4,3 milliót is meghaladja az előjegyzések száma, és az eddig regisztráltak 71 százaléka már meg is kapta legalább az első az oltást. Most már bárkinél csöröghet az oltásra hívó telefon, de online időpontfoglalásra is lehetőség nyílt. A védőoltás egyébként ingyenes és önkéntes, de csak az kapja meg, aki regisztrál. A koronavírus-járvány lassítása és a kórházak teljesítőképességének fenntartása érdekében viszont továbbra is érvényben vannak bizonyos védelmi intézkedések.

Érvényes korlátozások

Mivel a beoltottak száma elérte a 3,5 milliót, szombattól kinyithatnak a vendéglátóhelyek teraszai, amelyek reggel 5 és este fél 10 között fogadhatják a vendégeket, a kijárási tilalom kezdete pedig este 11 órára módosul. A lazítás következő lépése akkor jöhet majd, ha a 4 milliót is meghaladja az oltottak száma.

Az új típusú koronavírus terjedésének megfékezése érdekében továbbra is javasolt kerülni azokat a helyeket, ahol zárt térben sokan vannak, a rendeletben meghatározott helyeken pedig viseljünk maszkot, amelynek a szánkat és az orrunkat is takarnia kell. Ezek mellett ne feledkezzünk el a legalább 1,5 méteres távolság betartásáról, valamint a gyakori és alapos kézmosásról sem. A legfontosabb pedig az, hogy akinek tünetei vannak, ne menjen közösségbe, hanem maradjon otthon és telefonon értesítse háziorvosát.

