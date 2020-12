Koronavírus: új szakasz kezdődött a járvány elleni védekezésben

A sajtótájékoztatón Galgóczi Ágnes elárulta, hogy a járvány kezdetétől arra vártak, hogy a kutatók kifejlesszék a speciális védelmet jelentő, mindenki számára elérhető védőoltást, amellyel a járványt meg lehet állítani. A szakember felidézte, hogy néhány napja a Pfizer-vakcina kapta meg elsőként az Európai Gyógyszerügynökség engedélyét, és szombaton az első 9750 adagot tartalmazó vakcinaszállítmány megérkezett Magyarországra, a kijelölt öt ponton pedig megkezdődött a kórházi ápolók és orvosok oltása.

Az operatív törzs hétfői online sajtótájékoztatóján az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) szóvivője, Gál Kristóf is felszólalt, ő elmondta: az elmúlt öt napban a maszkviselési kötelezettség elmulasztása miatt 834, a kijárási tilalom szabályainak megsértése miatt pedig 1668 emberrel szemben intézkedtek a rendőrök. A boltokra, vendéglátóhelyekre, szálláshelyekre és szabadidős létesítményekre vonatkozó szabályok megszegése miatt eddig 670 rendőri intézkedésre volt szükség.

Ekkor kezdődhet a tömeges oltás itthon

Mint azt a szakember elmondta, amint újabb vakcinaszállítmányok érkeznek, folytatódik az egészségügyi dolgozók beoltása, és 2021 első felében - miután várhatóan újabb oltások kapják meg az engedélyt - "több vakcinából választva, nagyobb mennyiségben a tömeges oltás is elkezdődhet". Galgóczi Ágnes emlékeztetett, hogy a kormány 17,5 millió adag oltóanyagot kötött le különböző gyártóknál, a Pfizeren kívül a Modernánál, a Jansennél, a CureVacnál, az Astra-Zenecánál, a Sanofi-GSK-nál és a Novavaxnál. Ezeknek a felhasználása az engedélyeztetésük után kezdődhet. "Magyarország az orosz és a kínai vakcinákat is vizsgálja, hiszen minden lehetőséget szeretnének kihasználni, hogy a magyar emberek megkaphassák a védőoltást" - így az NNK járványügyi osztályvezetője.

Bár már megkezdődött a koronavírus elleni oltások beadása itthon, továbbra is szükség van a lakosság fegyelmezettségére a járványügyi intézkedések betartásában. Fotó: Getty Images

Galgóczi Ágnes hangsúlyozta, az oltások megkezdésével természetesen nem lehet feladni a védekezést. Ezért mindenkitől azt kérte, a járvány lassítása és az egészségügyi rendszer működőképességének megőrzése érdekében tartsa be a higiénés szabályokat és a járványügyi intézkedéseket. Kérdésre válaszolva az osztályvezető aláhúzta, a lakosság 60 százalékának beoltása szükséges a nyájimmunitás kialakulásához. Azoknak is javasolt az oltás beadása, akik három hónapnál régebben már igazoltan átestek a fertőzésen. A vakcina beadásáról egy kérdőív kitöltése és rövid vizsgálat után az oltóorvos dönt. Az oltás előtt lehet enni és inni is, jegyezte meg Galgóczi Ágnes, aki hozzátette, a vakcinát eddig megkapó több mint ezer egészségügyi dolgozónál nem tapasztaltak különösebb oltási reakciót.

Senki ne vásároljon ellenőrizetlen helyről oltóanyagot

Vályi-Nagy István, a Dél-pesti Centrumkórház főigazgatója is beszélt a védőoltások beadásáról, ő az M1 aktuális csatornán nyilatkozott hétfő délelőtt. Mint elmondta, jól halad a koronavírus elleni védőoltások beadása a Dél-pesti Centrumkórházban: vasárnap 225 egészségügyi dolgozó kapta meg a vakcinát, és azóta egyetlen esetben sem alakult ki szövődmény. A szakember arra figyelmeztette a kórházakat, hogy biztonságos, őrzött helyen tárolják az oltóanyagot. Hangsúlyozta, a szombaton érkezett vakcinákat a Dél-pesti Centrumkórházban ráccsal lezárt, riasztóval és kamerával felszerelt helyiségben tárolják.

Vályi-Nagy István szólt arról is, hogy az interneten vásárolt vakcina nagy eséllyel nem valódi, fontos, hogy senki ne vásároljon ellenőrizetlen helyről oltóanyagot. Kitért arra, hogy már több koronavírus-mutációt is azonosítottak, a legújabbat Nigériában. Ez nem jár súlyosabb tünetegyüttessel, de könnyebben terjed az Európában elterjedt koronavírusnál. Hasonlóan egy korábban Angliában észlelt koronavírus-mutációhoz, a vírus Afrikában észlelt új változata is inkább a fiatalok körében terjed - fűzte hozzá.

A főigazgató tudatta azt is, hogy a fertőzöttek kezelésére vonatkozóan van egy új, passzív immunizáló kezelést biztosító amerikai gyógyszer, amelyből az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Dél-pesti Centrumkórház együttműködése révén sikerült több ezer darabot rendelni. A szállítmány január elejére várható - tette hozzá Vályi-Nagy István.

