Koronavírus: úgy terjed a delta variáns, mint a bárányhimlő

A delta variáns terjedését és az általa okozott COVID-19 betegség súlyosságát vizsgálta az amerikai Járványügyi és Betegségmegelőzési Központ (US Centers for Disease Control and Prevention, CDC). A kutatás eredménye szerint a beoltott emberek hasonló arányban terjeszthetik az új vírusvariánst, mint azok, akik még nem kaptak oltást, ami így olyan könnyen terjed, mint a bárányhimlő - olvasható a CNN cikkében.

Valóban védenek a vakcinák a delta variáns ellen? Egy friss tanulmány megerősítette, hogy a világszerte gyorsan terjedő delta variáns ellen valóban alacsonyabb antitest-aktivitás figyelhető meg egyetlen beadott dózis után, de a vakcinák "még így is megfelelően működnek". Kattintson a részletekért! h i r d e t é s

Az iskolákban is javasolják az állandó maszkviselést

A CDC tanulmánya szerint egyetlen fertőzött személy akár 8-9 embernek is átadhatja a delta variánst, vagyis a terjedési sebessége abárányhimlővírusához hasonló. Ez jelentős változás a kórokozó eredeti változatához képest, amelyet átlagosan két másik embernek adott tovább egy fertőzött. A korábbi változatokra az sem volt jellemző, hogy az oltást már megkapó emberek szinte ugyanolyan arányban terjesszék a fertőzést (még ha ők maguk nem is betegednek meg súlyosan), mint az oltatlanok.

A CDC szerint indokolt lehet az iskolákban is az állandó maszkviselés. Fotó: Getty Images

Ez az aggasztó terjedési ütem a szakemberek szerint a védekezés újragondolását és bizonyos szigorítások visszavezetését is indokolttá teheti. A kutatók azt javasolják, hogy még a beoltott emberek is viseljenek maszkot olyan beltéri helyeken, ahol a kórokozó könnyen gazdát cserélhet. Indokoltnak tartják továbbá azt is, hogy az iskolákban mindenki - diákok, dolgozók és látogatók - számára kötelező legyen a maszkviselés.

A Johns Hopkins Egyetem adatai szerint az Egyesült Államokban az elmúlt héten átlagosan több mint 61 300 új esetet regisztráltak. Az újonnan diagnosztizált esetek száma folyamatosan emelkedik azóta, hogy az ország június 22 -én elérte a 2021 -es minimumot, a 11 299 új fertőzést. "A mostani esetek száma meghaladja a tavaly nyáron bármely napon tapasztalt esetszámot" - mondta a CNN -nek Rochelle Walensky, a CDC igazgatója.