Koronavírus: tüntetéskor is fontos a maszk

Világszerte fogy az emberek türelme, egyre nehezebben viselik a járvány miatti korlátozásokat, amelyek ellen gyakran nagy tömegben vonulnak utcára. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) hétfőn közölte: támogatja az emberek azon jogát, hogy tüntessenek a koronavírus-világjárvány miatt bevezetett korlátozások ellen, de csakis akkor, ha az békés és biztonságos módon zajlik.

Nő az elégedetlenség

"Az emberek frusztráltak, és joguk van annak kifejezéséhez, hogy vissza akarnak térni a normális élethez" - ismerte el Mike Ryan, a WHO veszélyhelyzeti igazgatója az elmúlt napokban európai városokban tartott tüntetésekkel kapcsolatban, amelyek közül némely erőszakos tüntetésekké fajult. Az igazgató szerint az embereknek joguk van megkérdőjelezni a kormányok korlátozó intézkedéseit, bár az ideális az lenne, ha léteznének kommunikációs csatornák a közösség és a hatóságok között annak érdekében, hogy az intézkedéseket egymással egyetértésben hozhassák meg.

Éttermek és más vendéglátóhelyek tulajdonosai tiltakoznak a korlátozások ellen Rómában.

Fotó: MTI/EPA/ANSA/Riccardo Antimiani

A WHO veszélyhelyzeti igazgatója mindazonáltal elismerte: nemkívánatos hatásokat válthat ki a lakosság körében az, hogy egyes kormányok kénytelenek voltak gyorsan reagálni a koronavírus-járvány második hullámára Európában. Az európai nemzeti hatóságok egy "nagyon, de nagyon nehéz helyzettel állnak szemben; vitatkozhatunk arról, hogy miként kerültek ebbe a helyzetbe, de nem vitathatjuk el azt a tényt, hogy a helyzet súlyos, és meg kell szabadulnunk ettől a vírustól" - fogalmazott.

